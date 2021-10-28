Büyükşehirde imzalar Saruhanlı için atıldı

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ağırladı. Yapılan ziyarette Saruhanlı'ya yapılması planlanan yeraltı otoparkı, gençlik merkezi ve kent meydanı için ön protokol imzalandı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Zeki Bilgin Başkan Ergün'e Saruhanlı'ya özgü çeşitli ürünler ve fincan takımı takdim etti.

Saruhanlı için imzalar atıldı

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Saruhanlı Belediyesi tarafından kente kazandırılacak olan yatırımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak olan yeraltı otoparkı, gençlik merkezi ve kent meydanı için ön protokol imzalandı. Protokole imzalar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin tarafından atıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin projesini hazırlayacağı ve ihaleye çıkacağı yatırımın en kısa zamanda Saruhanlı'ya kazandırılması hedefleniyor. Protokol imza töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı'ya kazandırılması hedeflenen projenin hayırlı olması dileklerinde bulundu. - MANİSA