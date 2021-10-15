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Bursalılar için indirimler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bursalılar için indirimler devam ediyor

Özhan Marketler Zinciri, Bursalılar için düzenlediği etkin kampanyalarla alışverişleri avantajlı hale getirmeye devam ediyor.

BURSA (İHA) - Özhan Marketler Zinciri, Bursalılar için düzenlediği etkin kampanyalarla alışverişleri avantajlı hale getirmeye devam ediyor.

Özhan'da güzel fırsatlar müşterilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tüm ayı kapsayan indirimler, sürekli yenilenen dönemler halinde sunulan çok uygun fiyatlar Bursalılar tarafından büyük beğeni kazandı. Her dönem için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlar sunulurken, gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor.

Market zincirinin tüm mağazalarında ve online alışveriş kanalında 15-29 Ekim tarihleri arasında toz deterjan, çay, mercimek ve tereyağı gibi çeşitler iddialı indirimlerle müşteriye sunuluyor. Ayrıca aylık dönemsel olarak yayınlanan insert indirimleri de 24 Ekim'e kadar bir çok avantaj müşterilerle buluşuyor. Özhan Kart'ı ile mağazalardan alışveriş yapan Bursalılar avantajlı çıkıyor.

Kampanyaların yıl boyunca devam ettiğine ve alışverişlerini Özhan Kart'ı ile yapan tüm müşterilerimizin indirimlerden yararlanabileceğini dikkat çeken Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Bursa'nın marketi olarak Bursalıların ekonomilerine katkı sağlayacak kampanyalar düzenlemeyi hedefliyoruz. Birçok marka ile birlikte yürüttüğümüz kampanyalarla alışverişlerinde Özhan kartını kullanan dostlarımıza indirimler, promosyonlar kazandırıyoruz" dedi. - BURSA

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