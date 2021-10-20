"Bursa Textile Show"un sektöre 30 milyon dolarlık iş kazandırması öngörülüyor

BURSA (AA) - Bursa'da tekstil sektörü temsilcilerini yerli ve yabancı alım heyetleriyle bir araya getiren "Bursa Textile Show" yeni iş bağlantılarıyla ihracata katkı sunuyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Küresel Fuar Acentesi organizasyonunda bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Bursa Textile Show"da giysilik kumaş ve aksesuar üretimi yapan 111 firma sonbahar-kış 2022-2023 koleksiyonlarını sergiliyor.

Yerli ve yabancı alıcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, sadece yurt dışından gelen alım heyetleriyle 30 milyon dolarlık ticaret hacminin oluşması öngörülüyor.

Fuar Komitesi Üyesi ve fuarda stant açan İlay Tekstil Pazarlama Müdürü Cemil Parlakay, AA muhabirine, 1992'den beri Gürsu ilçesinde üretim yaptıklarını ve kendi alanlarında en büyük kumaş ihracatı gerçekleştiren şirket konumunda olduklarını söyledi.

Dünyanın dört bir yanına ürün gönderdiklerini belirten Parlakay, "Pandeminin başlamasıyla biraz daralma oldu. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Çok geniş bir müşteri ağımız var. 2021 biraz yavaş başladı. İhracatta 2020 rakamlarını yakaladık. Yeni pazarlar var. Afrika hedef pazarlarımızdan. Güney Amerika pazarında da satışımızı artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Parlakay, "Bursa Textile Show"un kentte üretim yapan tekstilciler için çok önemli olduğunu anlattı.

Birçok ülkeden müşterilerinin olduğunu ifade eden Parlakay, "Fuarın getirileriyle iyi bir ihracat rakamına ulaşacağız. Bu fuarın 3 gün içinde Bursa firmalarına 30 milyon dolarlık iş getireceğine eminim." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye ile iş birliği yapmaktan mutluyuz"

Polonya'da 800'ün üzerinde tekstilcinin içinde bulunduğu Polonya Tekstil Kümesi Temsilcisi Marcin Tomasz Jablonski de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkesindeki üreticilerin de büyük oranda etkilendiğini ancak yeni iş birlikleri yapmak istediklerini vurguladı.

Jablonski, Türk ürünlerini yüksek kaliteli bulduklarını dile getirerek, "Özellikle Çin ile karşılaştırıldığında gerçekten çok kaliteli ürünleri var. Türkiye ile iş birliği yapmaktan mutluyuz. Çok daha yakın, iş birliklerine açık olmamız gerekiyor. Bu fuarda da güzel iş birliklerine imza atacağımıza eminim. 2 yıl önce de birlikte geldiğimiz firmalar şu an Türk üreticilerle çok güzel ticaret yapmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Polonyalı üreticiler için fiyatın önemli olduğunu belirten Jablonski, "Çin ucuz üretimi kesti. Artık orada da maliyetler yukarıya çıktı. O yüzden Türkiye çok daha rekabetçi bu konuda. Kaliteye ve ticarete baktığımızda da Çin'e göre Türk üreticilerin bize geri dönüşleri ve yaklaşımları çok daha hızlı ve güzel." diye konuştu.