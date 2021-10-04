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Bursa'daki ceviz bahçelerinde hasat başladı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Ekonomi
Bursa'daki ceviz bahçelerinde hasat başladı

Türkiye'nin ceviz üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde üreticiler hasada başladı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Türkiye'nin ceviz üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde üreticiler hasada başladı.

Bölgede, soyulmamış yaş cevizin kilogramı 6-7 lira, soyulmuş yaş cevizin kilogramı 20 lira, kurutulmuşu ise 30 liradan alıcı buluyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, beraberindeki ekiple kırsal Konurlar Mahallesi'nde ceviz üreticilerini ziyaret etti.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene ilçe genelinde 10 bin tona yakın rekolte beklediklerini bildirdi.

Üreticilerin fiyatlardan memnun olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Konurlar Mahallemiz son yıllarda ceviz üreticiliğiyle ön plana çıkıyor. Bundan 10 sene önce başlayan ceviz dikimi, bugün çok güzel bir noktaya geldi. İnegöl'de yaklaşık 25 bin dekar alanda ceviz üretimi var ama en çok ceviz burada üretiliyor. Çok güzel ve kaliteli ceviz yetişiyor. Doğasıyla, toprağıyla ceviz burayı sevdi. Burası artık ceviz ile anılmaya başladı. 3 sene önce 350 ton üretim vardı. Daha sonraki sene 750 ton vardı. Bu sene 2 bin tona çıkmış durumdayız. Genç ceviz bahçeleri büyüdükçe katlaya katlaya gidiyor."

Çelik, bölgede yetişen cevizin pazarlama sorununun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Üreticilerden Güray Korkut ise mahalle halkının yüzde 85'inin ceviz yetiştiriciliğiyle uğraştığını aktardı.

Konurlar'daki ceviz ağaçlarının yaşlarının genellikle 6 ila 14 arasında değiştiği bilgisini veren Korkut, "1-4 yaşlarında da çok bahçemiz var. Geçen kış sıfırın altında 28 dereceyi gördük ama ova kısımları etkilendi, bizim buralar etkilenmedi. Burada don olmadığı için herhangi bir zayiatımız olmadı." dedi.

AA / Uğur Çiçek - Ekonomi Haberleri
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