Bursa'da üreticilere "mavi yemiş" fidanı dağıtıldı

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa İl Tarım Müdürlüğü, "Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesinde çiftçilere 6 bin 750 adet yaban mersini fidanı dağıttı.

Fidanların çiftçilere dağıtımı dolayısıyla Mahmudiye Mahallesi'nde tören düzenlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Orhangazi'ye bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde 6 çiftçiye 6 bin 750 adet yaban mersini fidanı dağıtımı yapıldı. Son yıllarda özellikle sağlığa olan faydası ile öne çıkan yaban mersini üretimi daha da yaygınlaşacak.

Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Veysel Üstün, köylerinde çilek üretiminin artık bir markaya döndüğünü belirterek, "Mavi yemiş üretimi için de geçmiş yıllarda denemeler oldu ve başarılı neticeler alındı. Ancak köyümüzün en önemli ihtiyacı sulama göleti. Eğer göletimiz hayata geçirilirse şu anda yıllık 400-500 ton civarında olan çilek üretimimiz bin, hatta 1500 tonlara kadar çıkacaktır. Aynı şekilde sulama göletimiz ile mavi yemiş üretimimizde de başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamit Aygül, yaban mersininin son yıllarda sağlığa olan faydalarının bilimsel anlamda da ortaya konduğuna işaret ederek, "Bu ürünün bölgemizde daha fazla üretilebilmesi ve çiftçimize daha fazla katkı sağlayabilmesi için bizler de fidan dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bursa İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından getirilen 6 bin 750 adet fidan Mahmudiye'de daha önce başvurusunu yapmış olan 6 üreticiye verildi. Mavi yemiş fidanları 30 dekara 225 adet ekilecek. Fidanların birkaç yıl içinde meyve vermesi bekleniyor. - BURSA