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Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları açıldı

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi
Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları açıldı

Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı.

BURSA (AA) - Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen fuarların açılışında, bu organizasyonların tüm dünyada ekonomik gelişim ve etkileşimin temel araçlarından olduğunu söyledi.

Bursa'nın bir fuar şehri olduğunu belirten Canbolat, şunları ifade etti:

"Açılışını yaptığımız iki fuar da oldukça önemlidir. Bursa, güçlü sanayisiyle adından söz ettirirken tarımla da ön plana çıkmaktadır. Bursa denilince akla tarım geliyor. Bursa'nın sadece ülkede değil, dünyada tarımsal markasını en iyi oluşturan il olmuştur. Gemlik tipi sofralık zeytin, siyah incir, deveci armudu ihracatıyla uluslararası pazardaki haklı yerini almıştır. İlimiz 60 bin tonu geçkin tarımsal ihracatıyla ülke ekonomisine 400 milyon dolara yakın getiri sağlamaktadır. Elbette tarımın yanında Bursa hayvancılığının Türkiye hayvancılığındaki yeri de büyük öneme sahiptir. Düzenlediğimiz fuarlar her geçen yıl güçleniyor. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, yeni teknolojik gelişmelerle buluşması, ürün kalitesinin artırılması bakımından bu çifte fuarın üreticiler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Daha sonra protokol üyelerince kurdele kesilerek fuarların açılışı gerçekleştirildi.

1000'in üzerinde yabancı iş insanı bekleniyor

Ulusal ve uluslararası 150'den fazla firmayı bir araya getiren fuarlarda tarım ve hayvancılık alanlarında yeni teknolojiler tanıtılıyor.

Fuarlara, Balkan ülkelerinin tamamından, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Fas, Tunus Cezayir, Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya ve İran'dan 1000'in üzerinde iş insanının katılması bekleniyor.

Uluslararası iş birlikleri kurulması beklenen fuarlar, 9 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

AA / Sinan Balcıkoca - Ekonomi Haberleri
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