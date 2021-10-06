Bursa'da jeotermal sahaları ihaleye çıkarıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da jeotermal sahaları ihaleye çıkarıldı

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Bursa'da jeotermal sahaları ihaleye çıkarıldı

Bursa'da 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası ihale edilecek.

BURSA (AA) - Bursa'da 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası ihale edilecek.

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın çeşitli ilçelerindeki 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası açık teklif (artırma) usulüyle ihaleye çıkarılacak.

Alanları 1371,41 hektar ile 4875,11 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 57 bin 943 lira 50 kuruş ile 239 bin 552 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 19 Ekim Salı günü Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında ayrı ayrı yapılacak.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
Bu köydeki ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor

Bu köydeki ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor

 Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

 TOGG CEO'su Karakaş, yerli araçta en net tarihi verdi: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız

TOGG CEO'su Karakaş, yerli araçta en net tarihi verdi: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mithat Sancar Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Burak Yılmaz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da jeotermal sahaları ihaleye çıkarıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 09:55:39. #1.17#