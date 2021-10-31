Burhaniye'de yeşil zeytin alımına başlandı, üretici fiyatlardan memnun

BALIKESİR (İHA) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeşil zeytin alımına başlanırken, fiyatlar çiftçiyi memnun etti. Üreticiler zeytinyağına da iyi bir fiyat bekliyor.

Burhaniye yöresinde yeşil zeytin hasadının başlamasının ardından alım için elekler kurulurken, zeytinler iriliğine göre 4 lira ile 9 lira arasında satın alınmaya başlandı. Kurulan eleklerde peşin para ödenirken, fiyatlar üreticiyi sevindirdi. Yeşil zeytin alım fiyatlarından memnun olduklarını anlatan üreticiler, zeytinyağı fiyatlarının da kısa zamanda açıklanmasını istedi. Maliyetlerin yüksek olduğunu anlatan üreticiler, zeytinyağına iyi fiyat beklediklerini söyledi. Üreticinin fiyatlardan memnun olduğunu anlatan zeytin alıcısı Tekin Köse, "Hayırlısı ile yeni hasat sezonumuzu açtık. Üretici fiyatlardan memnun. Fakat, zeytinyağı için beklentileri var. Yağ fiyatları henüz açıklanmadı. Bunun için de tedirginlik var. Üretici zeytinyağına iyi fiyat bekliyor" dedi.

Üretici Ali İhsan Güler de, "Zeytin hasadına başladık. Zeytin fiyatları güzel. Ancak, zeytinyağı fiyatları henüz açıklanmadı. Hükümetin zeytinyağı fiyatlarına el atmasını istiyoruz. Hayat şartları çok kötü. Onun için iyi bir fiyat bekliyoruz" dedi.

Ferdi Özenç ise, "Bu yıl zeytin fiyatları iyi. Gübre ve mazot çok pahalı. Bunun için maliyetler çok yüksek. Zeytinyağında da iyi bir fiyat beklentimiz var. İnşallah, zeytinyağı fiyatları da iyi olur" dedi.

Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman da, "Zeytin fiyatları açıklandı. Şu anda 4 lira ile 9 lira arasında alınıyor. Bu fiyatlar iyi. Ancak, zeytinyağı fiyatları henüz açıklanmadı. İnşallah, iyi bir fiyat bekliyoruz. Çünkü maliyetler çok yüksek. Bunun için zeytinyağına iyi bir fiyat bekliyoruz. Zeytinyağı fiyatları iyi açıklanırsa çiftçinin yüzü güler" dedi. - BALIKESİR