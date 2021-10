Burhaniye' de AK Partililerden OSB ziyareti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ak Parti İlçe Yönetimi Zeytin Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmeleri ziyaret etti. Burhaniye AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve Başkan Yardımcıları Güven Buluş ve Halide İkbal Adaş, Osb'de yer alan işletmelerin sahipleri ile görüştü.

AK Parti yönetimi, Zeytin Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmeleri ziyaret etti. İşletmelerdeki faaliyetler ve OSB'de yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan AK Parti heyeti, her zaman girişimcilerin yanında olduklarını söyledi. OSB'nin tam anlamıyla faaliyete başlaması durumunda üretim, istihdam ve ihracat alanlarında ilçe ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacağını ifade eden Başkan Gedikoğlu, "İlçe teşkilatı olarak girişimcilerimizin her daim yanındayız. OSB'de 33 parsel bulunmaktadır. Bu parsellerin tamamı satılmış olmasına rağmen bugüne kadar 9 parselde tesisleşmeye gidildiğini tespit ettik. Hükümetimizin OSB'de yer alan işletmelere %40 ile %70 oranlarında hibe desteği ile çeşitli vergi ve harçlarda muafiyet sağlamaktadır. Tüm müteşebbislerimizi ve yatırımcılarımızı bir an önce tesislerini kurmaya çağırıyoruz. Çanakkale Köprüsü ve İstanbul-İzmir otoyolu ile daha da ulaşılabilir hale gelecek olan Körfez bölgesinin tüm üretim ve yatırım ihtiyaçlarının karşılanması anlamında hazırlıklı olmaya tüm müteşebbislerimizi ellerini çabuk tutmaya davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR