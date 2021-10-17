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Burdur'da yılın ilk kenevir hasatı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Burdur'da yılın ilk kenevir hasatı yapıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde özel bir firma tarafından 10 dönüm alanda ekilen kenevirin bu yılki hasatı yapıldı.

BURDUR (İHA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde özel bir firma tarafından 10 dönüm alanda ekilen kenevirin bu yılki hasatı yapıldı.

Kenevir hasadına katılan Burdur Valisi Ali Arslantaş, yaklaşık olarak 10 dönüm alanda devlet kontrolü altında kenevir ekimi yapıldığını hatırlattı. Gölhisar ilçesinde üretilen kenevirin, yüksek verim elde edilmesi üzerine sanayide kullanılmasının hedeflendiğini söyleyen Arslantaş, kenevirin, kağıt sektöründen akaryakıt sektörüne elbise den giyim ve kozmetik sektörünün yararlandığını kaydetti. Vali Arslantaş, "Devlet olarak tüm üreticilerimizin yanındayız" dedi. - BURDUR

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