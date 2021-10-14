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Buca Belediyesi 10 ayda 380 kişiye istihdam sağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Buca Belediyesi 10 ayda 380 kişiye istihdam sağladı

İşsizlikle mücadele için harekete geçen Buca Belediyesi, istihdama katkı sağlamak için işveren ile iş arayanlar arasında köprü görevi üstleniyor.

İşsizlikle mücadele için harekete geçen Buca Belediyesi, istihdama katkı sağlamak için işveren ile iş arayanlar arasında köprü görevi üstleniyor. Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası sayesinde, 2021 yılının ocak ayından bugüne 380 kişi işe yerleşti.

Pandemi süreciyle birlikte işsizlik rakamlarında büyük bir artış yaşandı. Önceki gün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı 12,1 seviyesinde gerçekleşirken, işsiz sayısı ise 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı. Buca Belediyesi de, bu önemli soruna bir nebze de olsa çözüm bulabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası bünyesinde işveren ile iş arayanları çevrim içi ortamda buluşturan Buca Kariyer Platformunu kuran belediye, aynı zamanda iş birliği yaptığı ulusal ve uluslararası firma bağlantılarını genişletti.

Rakamlarla istihdam masası

Toplam 64 firma ile bağlantı halinde çalışan Buca Belediyesi, 2021 yılının ocak ayından bugüne kadar 2 bin 377'si kadın 2 bin 246'sı erkek olmak üzere 4 bin 623 kişinin iş başvurusunu aldı. Başvuruların yüzde 70'ini mavi yakalılar, yüzde 30'unu ise beyaz yakalılar oluşturdu. Başvuranların yüzde 80'i 18-45 yaş, yüzde 20'si ise 45 yaş ve üzeri olarak kaydedildi. İş arayanların yüzde 60'ını ilkokul ve ortaokul, yüzde 40'ını da lise, meslek lisesi, açık öğretim fakültesi ve lisans mezunları oluşturdu. Toplam 30 toplu iş görüşmesi yapıldı. Görüşmelere bin 50 kişi katıldı, bu kişiler arasından 380 kişi de işe yerleştirildi.

İş ilanlarının Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğu belirtildi. Aynı zamanda, Buca Belediyesinin hizmet binasının zemin katında yer alan Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masasına gelip öz geçmiş doldurulabileceği, ya da bucakariyer.com internet adresi üzerinden firmaların açtığı iş pozisyonlarına başvuruların yapılabileceği ifade edildi. - İZMİR

Buca Belediyesi 10 ayda 380 kişiye istihdam sağladı

Buca Belediyesi 10 ayda 380 kişiye istihdam sağladı

Buca Belediyesi 10 ayda 380 kişiye istihdam sağladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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