Bu önlemler faturanızı hafifletecek

Doğugaz Tatvan Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Mehmet Şirin Sönmez, kış mevsiminin bu bölgede uzun olduğunu ifade ederek, "Kombilerimizi minimum 4 ay boyunca açık tutuyoruz. Vatandaşların daha iyi tasarruf etmeleri hususunda söylemek istediğim, kombileriyle fazla oynamasınlar. Kombinin derecesini sürekli indirip arttırmasınlar. Sabit bir derecede tutarlarsa daha iyi olur" dedi.

Kış mevsiminin kapıyı çalmasıyla birlikte doğalgaz faturaları için kritik günler yaklaşırken, doğalgaz kullanımı üzerine endişeler de artmaya başlıyor. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar da faturalarını olabildiğince hafifletmek için tasarruf yolları arıyor. Her yıl doğalgaz faturalarının beklenenden yüksek gelmesinden şikayetçi olan vatandaşlar, özellikle kombilerin bilinçsizce kullanımı, yalıtım için basit ama etkili yöntemlerin uygulanmaması nedeniyle yüksek faturalar ödeyebiliyor. Doğalgaz kullanımında tasarruf için yalıtım ve kombileri bazı kurallara göre kullanmak önemli kurallar arasında yer alıyor.

Vatandaşlara doğalgazda tasarruf için bilgi veren Doğugaz Tatvan Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Mehmet Şirin Sönmez, "Bitlis, Bingöl, Muş il ve ilçelerinde yaklaşık 2015 yılından beri hizmet vermekteyiz. Bu illerde doğal gazın dağıtımından sorumluyuz. Tatvan'a 2015 yılında ilk yatırımımızı gerçekleştirdik. İlk gaz arzımızı 2016 yılında vermiş bulunmaktayız. 2016 yılında vatandaş ilk başladığımızda doğal gazın ne olduğunu, kullanıldığında kömür ve katı yakıta göre daha mı pahalı ya da ekonomik olup olmadığını bilmediği için 300 abonemiz vardı. Fakat doğal gazı kullanıp memnun kalan vatandaşlar arasında söylemlerden kaynaklı 2017 yılında ciddi bir artış sağlamış bulunmaktayız. 2021 yılında yaklaşık 18 bin aboneye sahibiz. Tatvan'da 5 yılda yaptığımız yatırım yaklaşık yüzde 98 seviyelerindedir. 22 mahallenin 21 mahallesine yüzde 95 ve yüzde 100 arasında doğal gaz arzı sağlamış bulunmaktayız. 1 mahalle hariç o da imar durumundan dolayı yapılmamıştır. Bunun dışında tüm mahallelere doğal gaz arzı sağlamış bulunmaktayız" dedi.

Yalıtımlı ev ile yalıtımsız ev arasında yüzde 60'lara kadar faturada fark göreceklerini dile getiren Sönmez, "Memleketimiz kış memleketi, 7-8 ay boyunca havalar soğuk oluyor. Kombilerimizi minimum 4 ay boyunca açık tutuyoruz. Vatandaşlara daha iyi tasarruf etmeleri hususunda söylemek istediğim, kombileriyle fazla oynamasınlar. Kombinin derecesini sürekli indirip arttırmasınlar. Sabit bir derecede tutarlarsa daha iyi olur. Yıllık kış mevsimine girmeden önce kombi ve petek bakımlarını yaptırmaları önem arz etmektedir. Eğer bunları yaparlar ise tasarruf açısından ciddi anlamda bir fark göreceklerdir. Bunun dışında yalıtım çok önemlidir. Yalıtımlı ev ile yalıtımsız ev arasında yüzde 60'lara varan faturada fark göreceklerdir. Kapı ve pencerelerin soğuğa dayanıklı ve soğuğu geçirmemiş olması, yalıtımın tam olması faturaları ciddi anlamda etkileyecektir. Vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli husus yalıtımdır. Kombilerde eko ve konfor dediğimiz bir olay var. Vatandaşların eko ayarında tutmaları biraz daha tasarruf sağlayacaktır. Bunları gerçekleştirirlerse, yükü daha bir hafifleteceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Vatandaşların herhangi bir doğalgaz sızıntısında 7-24 açık olan "187 Doğal Gaz Acil" hattını aramaları gerektiğini vurgulayan Mehmet Şirin Sönmez, "Doğal Gaz Acil dediğimiz 187 numaralı ihbar hattımız 7-24 hizmet veren bir birimimizdir. Tüm vatandaşların anonslarını sağlıyoruz. En ufak bir gaz kaçağı hissiyatı uyandığı zaman 187'ye bilgi vermeleri gerekmektedir. Evde bir gaz kaçağı var ise tüm vatandaşlara önerimiz, ortamı havalandırmaları, sayaç üzerindeki vanayı kapatıp hemen 187'ye ihbar vermeleri. Bu yönde bilgilendiriyoruz. Çünkü doğalgaz ciddi anlamda tehlikeli ve patlama aralığı düşük bir gazdır. Ortamda LEL dediğimiz yüzde 5-15 gaz ortamı sağlandığı esnada patlamanın gerçekleşebileceği bir gaz olduğundan risk durumu oldukça yüksektir. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan ricamız, en ufak bir durumda "187 Doğal Gaz Acil" birimini arayıp bize bilgi vermeleridir. Biz de elimizden geldiği kadarıyla en hızlı şekilde olay yerine intikal ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS