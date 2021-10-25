Bu formül ile üretici de, tüketici de kazanacak

Uzmanların verdiği formüle göre yumurta üreticileri hem doğal yumurta üretecek, hem de yem maliyetlerini yüzde 25 aşağı düşürecek.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yumurta üreticileri ile bir araya gelen Veteriner Hekim İsmail Kanburoğlu, "Unutmayın, insan sağlığı için anne sütünden sonra en yararlı protein kaynağı olan doğal yumurtayı üretmek sizin elinizdedir. Bu sayede hem doğal yumurta üreteceğiz, hem de işletme maliyetlerimizi yüzde 25 daha azaltarak tüketici ve üreticiyi mutlu etmiş olacağız" diye konuştu.

Kanburoğlu, "Kesinlikle hazırlanan yem "granül" diye tabir ettiğimiz boyutlarda tercih edilmelidir. Kullanacağımız yemin yüzde 60'a yakını mısırdan oluşmalı. Bu sayede hem sindirim rahat olacak, hem de yumurta sarımız doğal olarak daha büyük ve rengi daha parlak olacaktır. Kuru soya küspesi yaklaşık yüzde 25 oranında, ayçiçeği tohumu küspesi de yüzde 5 oranında kullanılırsa hem ihtiyacı olan proteini, hem de yumurtanın muhteviyatını oluştururken gerekli elementleri rahat ve doğru bir şekilde alabiliyorlar. Yapılan bu yeme yüzde 1 ila 1,5 oranında sıvı ayçiçek yağı homojen olarak dağıtılarak eklenirse sindirim kanalında istenilen kayganlık da sağlandığı için rahat bir şekilde doğru bir sindirim gerçekleşmiş oluyor. Kalan bölüme gerekli vitamin, mineral, enzimler, soda ve tuz takviyesi yapılarak yemimizin sindirim ile alakalı kısımlarını tamamlamış oluyoruz" dedi.

Kış ayları ile beraber dışarıda uzun süre kalamayan tavukların otlardan yeterince faydalanamadığını belirten Kanburoğlu, "Yoncanın kurutulmuş halini yapılan yem rasyonuna yüzde 1 ila 3 oranında ilave ederlerse hem yumurtamız çok lezzetli olacak, hem de tavuklarımız bu yemi daha severek tüketeceklerdir. Bu şekilde bakılan ve beslenen tavuklarımız kış aylarında size lezzetli ve kaliteli yumurtayı en yüksek verimde verirken oldukça sağlıklı olacaklardır" diye açıkladı. - BURSA