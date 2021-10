Bursa ve Filistin kardeşliği güçleniyor

BURSA (İHA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Filistin'in Nablus Ticaret ve Sanayi Odası arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

BTSO ve Filistin'in Nablus Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki protokol, online olarak gerçekleştirildi. Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ve Filistin dostluğunun her zaman güçlendiğini vurguladı. Mustafa, "Bizler her zaman Filistinli ve Türk iş insanlarının ilişkilerinin güçlenmesi için çalışıyoruz. BTSO ve Nablus TSO arasındaki iyi niyet protokolü bu açıdan önemli. Bu güzel duyguları tüm Filistin-Türkiye toplantılarında görüyoruz. Bizim ilişkilerimiz her zaman kardeşliğe dayalı olacaktır. Protokolün amacına ulaşması için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyası olarak Filistin halkının yanında olduklarını her fırsatta açık ve net olarak ifade ettiklerini söyledi. Filistin'deki siyasi çözümün, ülkeye yapılacak yatırımlar ve iktisadi olarak güçlü bir Filistin'in inşa edilmesiyle mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Başkan Burkay, "Gelişmiş bir ekonomi, nitelikli istihdam ve eğitim sorununu aşmış bir Filistin, haklı mücadelesini çok daha güçlü bir şekilde sürdürecektir. Ülkemizin Filistin'e olan tarihi ve manevi yakınlığına karşın Filistin halkının da Türk milletine karşı göstermiş olduğu tevazuyu da özellikle vurgulamak istiyorum. Filistin'in her alanda Türkiye'yi tercih etmesi ve Türk firmalarına öncelik vermesi, Filistin pazarında her çeşit Türk ürününün bulunması bunun en önemli kanıtıdır. Nablus Ticaret ve Sanayi Odası da özel sektöre seçkin hizmetler sunan, yatırım ortamının geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir kuruluş niteliğinde. Odalarımız arasındaki karşılıklı işbirlikleriyle inşallah Bursa'mız ile Filistin arasındaki ticari ilişkiler daha da gelişecektir" diye konuştu.

Nablus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Omar Hashem, Filistin'de Türk ürünlerini en gözde ürünler olarak gördüklerini söyledi. BTSO ile yapılan iyi niyet protokolün kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Hashem, "Bursa ile Filistin arasında güzel bir ticari hareketlilik var. Biz bu ilişkilerin daha fazla güçlenmesini istiyoruz. Bu anlaşmanın arkasında büyük emek var. Temennimiz iki ülke arasında ve iki kurum arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşımaktır. Protokolün Filistinli iş insanları için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. BTSO Yönetim Kuruluna protokole sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan İbrahim Burkay ve Nablus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Omar Hashem arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. - BURSA

