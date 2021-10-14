Brüksel'de yüksek kiraları düşürmek için komisyon kuruluyor - Haberler Ekonomi
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Brüksel'de yüksek kiraları düşürmek için komisyon kuruluyor

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Brüksel'de yüksek kiraları düşürmek için komisyon kuruluyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de aşırı yüksek konut kiralarıyla mücadele amacıyla yeni bir komisyon kurulmasına karar verildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de aşırı yüksek Konut kiralarıyla mücadele amacıyla yeni bir komisyon kurulmasına karar verildi.

Brüksel Bölge Parlamentosu, kira komisyonu kurulmasına yönelik yasal düzenlemeyi onayladı.

Buna göre, Brüksel kira komisyonu 2022 yılında faaliyete geçecek.

Brüksel'deki konutların güncel referans kiralarını belirlemek üzere çalışma yapılacak. Çalışma, konutların tipi, boyutu, oda sayısı, balkonu ve terası gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulunduracak.

Bir konutun mevcut kirası referans fiyatın yüzde 20'sinden daha fazla olduğunda "aşırı yüksek" kabul edilecek.

Söz konusu evi kiralayanlar komisyona başvurabilecek.

Kiracı ve ev sahiplerinden oluşacak komisyon daha makul bir kira müzakere edecek.

NATO ve Avrupa Birliği (AB) gibi kurumlara ve çok sayıda diplomatik misyona ev sahipliği yapan Brüksel'de yaklaşık 1,2 milyon kişi yaşıyor.

Brüksel'de son yıllarda ev kiraları hızla yükseliyor.

Araştırmalar, Brüksel'de 30 bin kadar evin aşırı yüksek fiyata kiralandığını ortaya koyuyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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