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Brent petrolün varil fiyatı 85,31 dolar

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 85,31 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,31 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,31 dolardan işlem görüyor.

Önceki seansta 84,59 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 85,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD dahil büyük ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan düşük talep baskısından kurtulmasının ardından arz-talep dengesizlikleriyle yükselişini dokuzuncu haftaya taşıdı.

Kömür ve gaz fiyatlarında son günlerde yaşanan ani artışların elektrik üreticilerini dizel ve fuel oil'e geçmeye teşvik etmesinin ardından, Çin, Hindistan ve Avrupa'daki kömür ve gaz arzında aksaklıklar yaşanabileceği endişeleri petrol fiyatlarının yükselişini destekledi.

Uzmanlar, ham petrol fiyatlarındaki keskin yükselişlerin yatırımcıları daha tedbirli olmaya iteceğini ve gelecek haftalarda bazı fiyat düzeltmeleri görülebileceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,71 ile 86,06 dolar aralığının direnç, 84,83 ile 84,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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