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Brent petrolün varil fiyatı 84,83 dolar

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 84,83 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,83 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 84,83 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, güçlü talep sinyallerinin yanı sıra artan doğal gaz ve kömür fiyatlarının üreticileri petrol kullanımına yöneltmesiyle gelecek birkaç ay içinde arz talep makasının açılacağı işaretleri üzerine yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) dün yayımlanan raporuna göre, yükselen doğal gaz fiyatlarının petrol kullanımını teşvik etmesiyle küresel talepte normal koşullara kıyasla günlük 500 bin varil artış bekleniyor.

Bu kapsamda, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünün bu yıl için 170 bin varil, 2022 yılı için ise 210 bin varil olarak yukarı yönlü revize edildiği rapora göre, talebin bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 500 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 300 bin varil olması öngörülüyor. Gelecek yıl ise günlük 3 milyon 300 bin varil artışla 99 milyon 600 bin varile ulaşarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerine dönmesi bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü de (OPEC) çarşamba günü yayımlanan raporunda, bu yılın son çeyreğinde petrol tüketimindeki mevsimsel artış ve yüksek doğal gaz fiyatlarının üreticileri petrol kullanımına teşvik etmesinin öngörüldüğünü ve bu durumun talepte artışa yol açacağına işaret etmişti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ise çarşamba günü yayımladığı raporunda ise dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin bu yıl günlük petrol üretimindeki düşüşün daha önceki tahmininin üstünde olacağını ve 11 milyon varile kadar düşeceğini öngörmüştü.

Tüm bu öngörüler sonucunda dünya genelinde artan talebi karşılayacak üretimin bulunmayacağı beklentisi fiyatların orta vadede yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, EIA'nın dün açıkladığı verilere göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6,1 milyon varille beklentinin üstünde arttı. Piyasa beklentisi, stokların yalnızca 140 bin varil artacağı yönündeydi.

Ülkenin benzin stoklarında ise 2 milyon varil düşüş görüldü.

Brent petrolde teknik olarak 84,94 ile 85,24 dolar aralığının direnç, 84,64 ile 84,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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