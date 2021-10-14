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Brent petrolün varil fiyatı 83,95 dolar

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 83,95 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,95 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 83,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,16 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5,2 milyon varille beklentinin üstünde arttı. Piyasa beklentisi, stokların yalnızca 140 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkenin benzin stoklarında ise 4,6 milyon varil düşüş görüldü.

Petrol fiyatları, ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsüne rağmen ülkede talebin yüksek seyrettiğine işaret eden benzin stoklarındaki düşüş tahminiyle yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Ayrıca, küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında devam eden artışın, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte ısınma talebinin karşılanması için üreticileri alternatif yakıt olarak petrol kullanmaya teşvik edebileceği beklentileri de fiyatlardaki yukarı yönlü seyri destekliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün yayımlanan raporunda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü aşağı yönlü revize ederken, 2022 yılına ilişkin tahminini sabit tuttu.

OPEC, bu yılın son çeyreğinde petrol tüketimindeki mevsimsel artış ve yüksek doğal gaz fiyatlarının üreticileri petrol kullanımına teşvik etmesinin öngörüldüğünü ve bu durumun talepte artışa yol açacağına da işaret etti.

ABD'nin bu yıl petrol üretimindeki düşüşün tahminlerin üstünde olacağı öngörüsü ise küresel piyasalardaki arz açığına yönelik endişeleri destekleyerek fiyatların yükselişinde etkili oldu.

EIA'nın dün yayımladığı raporuna göre, ülkede petrol üretimi 2021'de günlük 11 milyon varile kadar düşecek. 2022'de ise kaya petrolündeki toparlanmayla birlikte günlük 11 milyon 700 bin varil seviyesine ulaşacak.

Brent petrolde teknik olarak 83,99 ile 84,13 dolar aralığının direnç, 83,85 ile 83,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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