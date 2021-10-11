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Brent petrolün varil fiyatı 83,51 dolar

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 83,51 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,51 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,51 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 83,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,22 artışla 83,51 dolardan işlem gördü.

Seans açılışında 81,03 dolara kadar ulaşan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda 80,69 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde ham petrol, doğal gaz ve kömür piyasaları üzerindeki fiyat baskısı, kış döneminde ısınma ve elektrik için yeterli yakıt bulunamayacağı algısını güçlendirirken, petrol fiyatlarındaki yükselişi de tetiklemeye devam ediyor.

Artan doğal gaz ve kömür fiyatları da üreticileri alternatif yakıt olarak petrol kullanmaya teşvik ederek fiyatlardaki yukarı yönlü eğilime destek oluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun geçen hafta yaptığı aylık toplantıda piyasa beklentilerinin aksine kasım ayında üretimdeki artışı günlük 400 bin varilde bırakması sonrası Brent petrolün varil fiyatı son 3 yılın zirvesine ulaştı.

WTI türü petrolün varili ise dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden "şimdilik" satış yapmayacağını belirtmesinin ardından cuma günü uluslararası piyasalarda 7 yıl sonra ilk kez 80 doları aştı.

Brent petrolde teknik olarak 84,04 ile 84,38 dolar aralığının direnç, 83,12 ile 82,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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