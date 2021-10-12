Brent petrolün varil fiyatı 83,50 dolar - Haberler Ekonomi
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Brent petrolün varil fiyatı 83,50 dolar

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 83,50 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,50 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 83,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,17 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomik toparlanmayla birlikte ham petrol talebindeki iyileşmenin beklenenden daha hızlı gerçekleşmesi, arzın talebin gerisinde kalması ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle yaşanan enerji krizi dünya genelinde etkisini sürdürürken, petrol fiyatları son yılların en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

WTI türü petrolün varili, dün 82 doları aşarak Ekim 2014'te 82,88 dolar olan rekor seviyeye yaklaştı. Brent petrol ise 84,59 dolarla Ekim 2018'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle artan doğal gaz ve kömür fiyatlarının üreticileri petrol gibi alternatif yakıtlara teşvik etmesiyle destek bulan fiyatlar, enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişelerine yol açıyor.

Analistler, doğal gazdan petrole geçişin ham petrol talebinde günlük 250 bin-750 bin varil arasında artışa sebep olabileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,03 ile 84,47 dolar aralığının direnç, 83,20 ile 82,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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