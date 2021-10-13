Brent petrolün varil fiyatı 83,17 dolar - Haberler Ekonomi
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Brent petrolün varil fiyatı 83,17 dolar

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 83,17 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,17 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 83,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,36 dolardan alıcı buldu.

Özellikle Çin, Hindistan ve Avrupa gibi bölgelerde kömür ve doğal gaz fiyatlarında devam eden artış, yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süreceği ve küresel büyümenin yavaşlayarak petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerini artırarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) dün yayımlanan raporunda, küresel ekonomiye ilişkin 2021 büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,9'a düşürdü.

IMF, enflasyondaki hızlı artışa işaret ettiği raporunda, tedarik zinciri aksamaları ve maliyet baskılarının küresel ekonomik toparlanmayı etkilediği endişeleriyle ABD ve diğer büyük ekonomilere ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen ABD dolar endeksi dün son bir yılın en yüksek seviyesine, 95,570'e çıktı. Söz konusu artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirirken, bu durum petrol fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de bugün yayımlanan verilere göre, ülkenin ham petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azaldı.

Bu düşüşün, Çin'in geçen ay yüksek ham madde maliyetlerinin yerel rafineriler üzerindeki baskısını hafifletmek için stratejik rezervlerinden petrol satışı yapmasının sonucu olduğu ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,47 ile 84,40 dolar aralığının direnç, 82,54 ile 81,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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