Brent petrolün varil fiyatı 82,95 dolar - Haberler Ekonomi
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Brent petrolün varil fiyatı 82,95 dolar

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,95 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,95 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,22 artışla 82,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya petrol satışı yapıp yapmayacağına ilişkin belirsizlik ile sanayide ve elektrik üretiminde doğal gazdan petrole geçildiğine dair işaretler etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden yapacağı satışla artan fiyatlara müdahale edebileceği açıklamalarının ardından bir miktar gerileyen petrol fiyatları, ABD Enerji Bakanlığının "şimdilik" böyle bir planının bulunmadığına ilişkin haberler yayınlanmasıyla tekrar yükseldi.

Artan doğal gaz fiyatları nedeniyle bazı sanayi kuruluşlarının ve elektrik üretim şirketlerinin yakıt olarak petrolü tercih ettiğine dair işaretler de fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Uzmanlar, yaklaşan kış döneminde enerji üretimi için doğal gazdan petrole geçişte yaşanacak bir hızlanmanın ham petrol talebini artırabileceğini, bu durumun da fiyatlardaki belirsizliği körükleyebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, artan enerji fiyatlarına rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantıda, daha önce belirlenen üretim düzenlemesi planı kapsamında kasım için günlük 400 bin varil üretim artışı kararını koruması ve üretimi hızlandırma çağrılarına direnmesi de fiyatların yükselişinde önemli rol oynuyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,20 ile 83,49 dolar aralığının direnç, 82,91 ile 82,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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Haber: Brent petrolün varil fiyatı 82,95 dolar - Haberler Ekonomi
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