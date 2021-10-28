Brent petrolün varil fiyatı 82,94 dolar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı 82,94 dolar

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,94 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,94 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 82,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,72 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varille beklentinin üstünde arttı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 650 bin varil artacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkenin stratejik petrol rezervlerinde 1 milyon 100 bin varil, benzin stoklarında ise 2 milyon varil düşüş görüldü.

Petrol fiyatları, ABD'nin stratejik petrol rezervleri ve benzin stoklarındaki düşüşe rağmen, ülkede talebin gerilediğine ve arzın toparlandığına işaret eden ham petrol stoklarındaki artış nedeniyle geriledi.

Uzmanlar, kısa vadede, arzın talebin gerisinde kalması nedeniyle doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin süreceğini ve kış döneminde bu durumun üreticileri petrol kullanımına teşvik etmesiyle petrol fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,17 ile 83,84 dolar aralığının direnç, 82,50 ile 81,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor

 Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor

Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor

 Dün 9,85'le rekor kıran dolar, geri çekilmeye başladı! Kur 9,43'ten işlem görüyor

Dün 9,85'le rekor kıran dolar, geri çekilmeye başladı! Kur 9,43'ten işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title