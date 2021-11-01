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BOTAŞ: Konutlar için doğal gaz tarifesinde değişiklik yok

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
BOTAŞ: Konutlar için doğal gaz tarifesinde değişiklik yok

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 01 Kasım 2021 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 01 Kasım 2021 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki konutlarda Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre, Avrupa'nın en ekonomik doğal gazının kullanıldığı belirtilerek, "Bununla birlikte 2021 yılı başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağan dışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir. Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Tüm abone grupları en azami şekilde korunmuştur. 01 Kasım 2021 tarihi itibarıyla gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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