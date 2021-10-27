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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.9440,75BIST ANKARA2.197-0,50BIST ANTALYA2.5091,30BIST BALIKESİR1.883-0,47BIST BURSA4.1270,61BIST DENIZLI1.844-0,25BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.9440,75
BIST ANKARA2.197-0,50
BIST ANTALYA2.5091,30
BIST BALIKESİR1.883-0,47
BIST BURSA4.1270,61
BIST DENIZLI1.844-0,25
BIST ISTANBUL1.6380,35
BIST IZMIR3.4550,14
BIST KAYSERI11.2702,72
BIST KOCAELI4.5380,95
BIST KONYA2.217-1,20
BIST TEKIRDAĞ9.587-1,41
BIST AYDIN1.1374,72
BIST MANISA1.3601,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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