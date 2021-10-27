Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.944 0,75 BIST ANKARA 2.197 -0,50 BIST ANTALYA 2.509 1,30 BIST BALIKESİR 1.883 -0,47 BIST BURSA 4.127 0,61 BIST DENIZLI 1.844 -0,25 BIST ISTANBUL 1.638 0,35 BIST IZMIR 3.455 0,14 BIST KAYSERI 11.270 2,72 BIST KOCAELI 4.538 0,95 BIST KONYA 2.217 -1,20 BIST TEKIRDAĞ 9.587 -1,41 BIST AYDIN 1.137 4,72 BIST MANISA 1.360 1,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler