Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.9440,75BIST ANKARA2.197-0,50BIST ANTALYA2.5091,30BIST BALIKESİR1.883-0,47BIST BURSA4.1270,61BIST DENIZLI1.844-0,25BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.944
|0,75
|BIST ANKARA
|2.197
|-0,50
|BIST ANTALYA
|2.509
|1,30
|BIST BALIKESİR
|1.883
|-0,47
|BIST BURSA
|4.127
|0,61
|BIST DENIZLI
|1.844
|-0,25
|BIST ISTANBUL
|1.638
|0,35
|BIST IZMIR
|3.455
|0,14
|BIST KAYSERI
|11.270
|2,72
|BIST KOCAELI
|4.538
|0,95
|BIST KONYA
|2.217
|-1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|9.587
|-1,41
|BIST AYDIN
|1.137
|4,72
|BIST MANISA
|1.360
|1,39
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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