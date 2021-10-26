Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.8473,76BIST ANKARA2.2081,03BIST ANTALYA2.477-0,22BIST BALIKESİR1.8921,45BIST BURSA4.102-0,75BIST DENIZLI1.8491,56BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.847
|3,76
|BIST ANKARA
|2.208
|1,03
|BIST ANTALYA
|2.477
|-0,22
|BIST BALIKESİR
|1.892
|1,45
|BIST BURSA
|4.102
|-0,75
|BIST DENIZLI
|1.849
|1,56
|BIST ISTANBUL
|1.633
|1,43
|BIST IZMIR
|3.450
|-0,35
|BIST KAYSERI
|10.972
|5,12
|BIST KOCAELI
|4.495
|0,41
|BIST KONYA
|2.244
|1,33
|BIST TEKIRDAĞ
|9.724
|1,49
|BIST AYDIN
|1.086
|0,14
|BIST MANISA
|1.342
|1,22
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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