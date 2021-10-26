Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.847 3,76 BIST ANKARA 2.208 1,03 BIST ANTALYA 2.477 -0,22 BIST BALIKESİR 1.892 1,45 BIST BURSA 4.102 -0,75 BIST DENIZLI 1.849 1,56 BIST ISTANBUL 1.633 1,43 BIST IZMIR 3.450 -0,35 BIST KAYSERI 10.972 5,12 BIST KOCAELI 4.495 0,41 BIST KONYA 2.244 1,33 BIST TEKIRDAĞ 9.724 1,49 BIST AYDIN 1.086 0,14 BIST MANISA 1.342 1,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler