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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.3823,72BIST ANKARA2.186-0,06BIST ANTALYA2.4820,45BIST BALIKESİR1.8650,23BIST BURSA4.1332,36BIST DENIZLI1.821-0,40BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.3823,72
BIST ANKARA2.186-0,06
BIST ANTALYA2.4820,45
BIST BALIKESİR1.8650,23
BIST BURSA4.1332,36
BIST DENIZLI1.821-0,40
BIST ISTANBUL1.6090,98
BIST IZMIR3.4621,25
BIST KAYSERI10.4373,49
BIST KOCAELI4.4771,29
BIST KONYA2.2140,68
BIST TEKIRDAĞ9.581-0,31
BIST AYDIN1.0850,91
BIST MANISA1.3250,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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