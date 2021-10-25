Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.3823,72BIST ANKARA2.186-0,06BIST ANTALYA2.4820,45BIST BALIKESİR1.8650,23BIST BURSA4.1332,36BIST DENIZLI1.821-0,40BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.382
|3,72
|BIST ANKARA
|2.186
|-0,06
|BIST ANTALYA
|2.482
|0,45
|BIST BALIKESİR
|1.865
|0,23
|BIST BURSA
|4.133
|2,36
|BIST DENIZLI
|1.821
|-0,40
|BIST ISTANBUL
|1.609
|0,98
|BIST IZMIR
|3.462
|1,25
|BIST KAYSERI
|10.437
|3,49
|BIST KOCAELI
|4.477
|1,29
|BIST KONYA
|2.214
|0,68
|BIST TEKIRDAĞ
|9.581
|-0,31
|BIST AYDIN
|1.085
|0,91
|BIST MANISA
|1.325
|0,87
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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