Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.382 3,72 BIST ANKARA 2.186 -0,06 BIST ANTALYA 2.482 0,45 BIST BALIKESİR 1.865 0,23 BIST BURSA 4.133 2,36 BIST DENIZLI 1.821 -0,40 BIST ISTANBUL 1.609 0,98 BIST IZMIR 3.462 1,25 BIST KAYSERI 10.437 3,49 BIST KOCAELI 4.477 1,29 BIST KONYA 2.214 0,68 BIST TEKIRDAĞ 9.581 -0,31 BIST AYDIN 1.085 0,91 BIST MANISA 1.325 0,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler