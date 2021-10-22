Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.9382,47BIST ANKARA2.1870,83BIST ANTALYA2.4710,37BIST BALIKESİR1.8610,47BIST BURSA4.0371,80BIST DENIZLI1.8280,43BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.938
|2,47
|BIST ANKARA
|2.187
|0,83
|BIST ANTALYA
|2.471
|0,37
|BIST BALIKESİR
|1.861
|0,47
|BIST BURSA
|4.037
|1,80
|BIST DENIZLI
|1.828
|0,43
|BIST ISTANBUL
|1.594
|1,50
|BIST IZMIR
|3.420
|1,56
|BIST KAYSERI
|10.085
|4,53
|BIST KOCAELI
|4.420
|1,44
|BIST KONYA
|2.199
|0,96
|BIST TEKIRDAĞ
|9.611
|0,29
|BIST AYDIN
|1.075
|0,75
|BIST MANISA
|1.314
|1,00
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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