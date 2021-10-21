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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.6501,46BIST ANKARA2.1691,48BIST ANTALYA2.4620,34BIST BALIKESİR1.852-0,92BIST BURSA3.9660,45BIST DENIZLI1.820-1,38BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.6501,46
BIST ANKARA2.1691,48
BIST ANTALYA2.4620,34
BIST BALIKESİR1.852-0,92
BIST BURSA3.9660,45
BIST DENIZLI1.820-1,38
BIST ISTANBUL1.5701,19
BIST IZMIR3.3670,77
BIST KAYSERI9.648-0,09
BIST KOCAELI4.3573,52
BIST KONYA2.178-0,40
BIST TEKIRDAĞ9.583-1,39
BIST AYDIN1.0670,09
BIST MANISA1.3012,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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