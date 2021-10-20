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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.4830,75BIST ANKARA2.137-0,48BIST ANTALYA2.454-0,12BIST BALIKESİR1.8690,29BIST BURSA3.948-0,20BIST DENIZLI1.846-0,39BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.4830,75
BIST ANKARA2.137-0,48
BIST ANTALYA2.454-0,12
BIST BALIKESİR1.8690,29
BIST BURSA3.948-0,20
BIST DENIZLI1.846-0,39
BIST ISTANBUL1.552-0,15
BIST IZMIR3.342-0,48
BIST KAYSERI9.657-0,85
BIST KOCAELI4.2091,82
BIST KONYA2.187-0,21
BIST TEKIRDAĞ9.717-1,34
BIST AYDIN1.0660,44
BIST MANISA1.2751,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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