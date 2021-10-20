Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.4830,75BIST ANKARA2.137-0,48BIST ANTALYA2.454-0,12BIST BALIKESİR1.8690,29BIST BURSA3.948-0,20BIST DENIZLI1.846-0,39BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.483
|0,75
|BIST ANKARA
|2.137
|-0,48
|BIST ANTALYA
|2.454
|-0,12
|BIST BALIKESİR
|1.869
|0,29
|BIST BURSA
|3.948
|-0,20
|BIST DENIZLI
|1.846
|-0,39
|BIST ISTANBUL
|1.552
|-0,15
|BIST IZMIR
|3.342
|-0,48
|BIST KAYSERI
|9.657
|-0,85
|BIST KOCAELI
|4.209
|1,82
|BIST KONYA
|2.187
|-0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|9.717
|-1,34
|BIST AYDIN
|1.066
|0,44
|BIST MANISA
|1.275
|1,15
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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