Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.483 0,75 BIST ANKARA 2.137 -0,48 BIST ANTALYA 2.454 -0,12 BIST BALIKESİR 1.869 0,29 BIST BURSA 3.948 -0,20 BIST DENIZLI 1.846 -0,39 BIST ISTANBUL 1.552 -0,15 BIST IZMIR 3.342 -0,48 BIST KAYSERI 9.657 -0,85 BIST KOCAELI 4.209 1,82 BIST KONYA 2.187 -0,21 BIST TEKIRDAĞ 9.717 -1,34 BIST AYDIN 1.066 0,44 BIST MANISA 1.275 1,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler