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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.3970,50BIST ANKARA2.1480,70BIST ANTALYA2.457-0,44BIST BALIKESİR1.8641,18BIST BURSA3.9560,89BIST DENIZLI1.8532,64BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.3970,50
BIST ANKARA2.1480,70
BIST ANTALYA2.457-0,44
BIST BALIKESİR1.8641,18
BIST BURSA3.9560,89
BIST DENIZLI1.8532,64
BIST ISTANBUL1.5540,37
BIST IZMIR3.3580,81
BIST KAYSERI9.7390,29
BIST KOCAELI4.1341,15
BIST KONYA2.1922,18
BIST TEKIRDAĞ9.8491,88
BIST AYDIN1.0611,73
BIST MANISA1.2611,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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