Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.397 0,50 BIST ANKARA 2.148 0,70 BIST ANTALYA 2.457 -0,44 BIST BALIKESİR 1.864 1,18 BIST BURSA 3.956 0,89 BIST DENIZLI 1.853 2,64 BIST ISTANBUL 1.554 0,37 BIST IZMIR 3.358 0,81 BIST KAYSERI 9.739 0,29 BIST KOCAELI 4.134 1,15 BIST KONYA 2.192 2,18 BIST TEKIRDAĞ 9.849 1,88 BIST AYDIN 1.061 1,73 BIST MANISA 1.261 1,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler