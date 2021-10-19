Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.3970,50BIST ANKARA2.1480,70BIST ANTALYA2.457-0,44BIST BALIKESİR1.8641,18BIST BURSA3.9560,89BIST DENIZLI1.8532,64BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.397
|0,50
|BIST ANKARA
|2.148
|0,70
|BIST ANTALYA
|2.457
|-0,44
|BIST BALIKESİR
|1.864
|1,18
|BIST BURSA
|3.956
|0,89
|BIST DENIZLI
|1.853
|2,64
|BIST ISTANBUL
|1.554
|0,37
|BIST IZMIR
|3.358
|0,81
|BIST KAYSERI
|9.739
|0,29
|BIST KOCAELI
|4.134
|1,15
|BIST KONYA
|2.192
|2,18
|BIST TEKIRDAĞ
|9.849
|1,88
|BIST AYDIN
|1.061
|1,73
|BIST MANISA
|1.261
|1,44
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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