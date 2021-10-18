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Borsada şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.3400,66BIST ANKARA2.133-0,19BIST ANTALYA2.4670,46BIST BALIKESİR1.8420,79BIST BURSA3.9211,58BIST DENIZLI1.8050,26BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.3400,66
BIST ANKARA2.133-0,19
BIST ANTALYA2.4670,46
BIST BALIKESİR1.8420,79
BIST BURSA3.9211,58
BIST DENIZLI1.8050,26
BIST ISTANBUL1.5490,70
BIST IZMIR3.3311,38
BIST KAYSERI9.711-0,10
BIST KOCAELI4.0870,59
BIST KONYA2.145-0,56
BIST TEKIRDAĞ9.6670,97
BIST AYDIN1.0430,08
BIST MANISA1.2430,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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