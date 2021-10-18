Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.340 0,66 BIST ANKARA 2.133 -0,19 BIST ANTALYA 2.467 0,46 BIST BALIKESİR 1.842 0,79 BIST BURSA 3.921 1,58 BIST DENIZLI 1.805 0,26 BIST ISTANBUL 1.549 0,70 BIST IZMIR 3.331 1,38 BIST KAYSERI 9.711 -0,10 BIST KOCAELI 4.087 0,59 BIST KONYA 2.145 -0,56 BIST TEKIRDAĞ 9.667 0,97 BIST AYDIN 1.043 0,08 BIST MANISA 1.243 0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler