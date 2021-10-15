Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.266-0,67BIST ANKARA2.137-0,54BIST ANTALYA2.456-0,12BIST BALIKESİR1.8280,34BIST BURSA3.860-0,87BIST DENIZLI1.8000,03BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.266
|-0,67
|BIST ANKARA
|2.137
|-0,54
|BIST ANTALYA
|2.456
|-0,12
|BIST BALIKESİR
|1.828
|0,34
|BIST BURSA
|3.860
|-0,87
|BIST DENIZLI
|1.800
|0,03
|BIST ISTANBUL
|1.538
|-0,06
|BIST IZMIR
|3.285
|-1,03
|BIST KAYSERI
|9.721
|-1,62
|BIST KOCAELI
|4.063
|0,91
|BIST KONYA
|2.157
|-0,26
|BIST TEKIRDAĞ
|9.574
|0,44
|BIST AYDIN
|1.042
|0,36
|BIST MANISA
|1.240
|-0,82
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500