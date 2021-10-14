Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.342 -1,14 BIST ANKARA 2.148 0,41 BIST ANTALYA 2.459 2,18 BIST BALIKESİR 1.821 0,01 BIST BURSA 3.894 0,24 BIST DENIZLI 1.800 -0,69 BIST ISTANBUL 1.539 -0,10 BIST IZMIR 3.319 0,21 BIST KAYSERI 9.881 -1,79 BIST KOCAELI 4.026 -0,23 BIST KONYA 2.163 -0,93 BIST TEKIRDAĞ 9.533 1,37 BIST AYDIN 1.038 -1,27 BIST MANISA 1.250 -0,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler