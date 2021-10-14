Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.342-1,14BIST ANKARA2.1480,41BIST ANTALYA2.4592,18BIST BALIKESİR1.8210,01BIST BURSA3.8940,24BIST DENIZLI1.800-0,69BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.342
|-1,14
|BIST ANKARA
|2.148
|0,41
|BIST ANTALYA
|2.459
|2,18
|BIST BALIKESİR
|1.821
|0,01
|BIST BURSA
|3.894
|0,24
|BIST DENIZLI
|1.800
|-0,69
|BIST ISTANBUL
|1.539
|-0,10
|BIST IZMIR
|3.319
|0,21
|BIST KAYSERI
|9.881
|-1,79
|BIST KOCAELI
|4.026
|-0,23
|BIST KONYA
|2.163
|-0,93
|BIST TEKIRDAĞ
|9.533
|1,37
|BIST AYDIN
|1.038
|-1,27
|BIST MANISA
|1.250
|-0,64
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500