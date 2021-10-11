Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 11.677 2,68 BIST ANKARA 2.110 0,10 BIST ANTALYA 2.436 6,15 BIST BALIKESİR 1.874 -1,05 BIST BURSA 3.762 1,60 BIST DENIZLI 1.881 -0,75 BIST ISTANBUL 1.537 -0,06 BIST IZMIR 3.274 -0,20 BIST KAYSERI 9.906 -0,14 BIST KOCAELI 3.886 -0,08 BIST KONYA 2.206 -0,14 BIST TEKIRDAĞ 9.411 0,53 BIST AYDIN 1.063 -0,73 BIST MANISA 1.283 -1,03 ??????? ??????? ??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler