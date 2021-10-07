Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.3710,86BIST ANKARA2.1082,05BIST ANTALYA2.2952,40BIST BALIKESİR1.8940,67BIST BURSA3.7021,93BIST DENIZLI1.8951,42BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.371
|0,86
|BIST ANKARA
|2.108
|2,05
|BIST ANTALYA
|2.295
|2,40
|BIST BALIKESİR
|1.894
|0,67
|BIST BURSA
|3.702
|1,93
|BIST DENIZLI
|1.895
|1,42
|BIST ISTANBUL
|1.538
|1,47
|BIST IZMIR
|3.280
|1,73
|BIST KAYSERI
|9.920
|-0,92
|BIST KOCAELI
|3.889
|1,83
|BIST KONYA
|2.209
|1,08
|BIST TEKIRDAĞ
|9.362
|3,23
|BIST AYDIN
|1.070
|0,69
|BIST MANISA
|1.297
|0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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