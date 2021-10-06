Borsada şehir endekslerinin değişimi
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.274-0,61BIST ANKARA2.066-1,78BIST ANTALYA2.241-1,18BIST BALIKESİR1.881-1,01BIST BURSA3.632-0,40BIST DENIZLI1.868-1,18BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.274
|-0,61
|BIST ANKARA
|2.066
|-1,78
|BIST ANTALYA
|2.241
|-1,18
|BIST BALIKESİR
|1.881
|-1,01
|BIST BURSA
|3.632
|-0,40
|BIST DENIZLI
|1.868
|-1,18
|BIST ISTANBUL
|1.516
|-1,53
|BIST IZMIR
|3.224
|-3,21
|BIST KAYSERI
|10.012
|-2,92
|BIST KOCAELI
|3.819
|-1,95
|BIST KONYA
|2.186
|-1,76
|BIST TEKIRDAĞ
|9.069
|-3,29
|BIST AYDIN
|1.063
|-3,07
|BIST MANISA
|1.291
|-2,24
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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