Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.471 0,02 BIST ANKARA 2.117 0,78 BIST ANTALYA 2.306 -0,67 BIST BALIKESİR 1.943 2,08 BIST BURSA 3.694 -0,61 BIST DENIZLI 1.890 2,06 BIST ISTANBUL 1.542 -0,48 BIST IZMIR 3.350 -0,27 BIST KAYSERI 10.425 -0,32 BIST KOCAELI 3.891 0,54 BIST KONYA 2.246 -0,58 BIST TEKIRDAĞ 9.569 -0,04 BIST AYDIN 1.125 -1,74 BIST MANISA 1.358 -1,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler