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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.713.326.014Türk Hava Yolları1.185.093.766Şişe Cam1.084.671.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.713.326.014
Türk Hava Yolları1.185.093.766
Şişe Cam1.084.671.204
Bim Mağazalar867.468.712
Gübre Fabrikaları754.504.194
Akbank705.081.357
Yapı ve Kredi Bankası699.228.793
SASA Polyester685.335.159
Kardemir (D)661.408.279
Ford Otosan625.940.002
Ereğli Demir Çelik614.483.696
Tüpraş536.230.582
Biotrend Çevre ve Enerji500.094.413
İş Bankası (C)488.994.319
Koza Altın464.491.265
ASELSAN455.660.646
Petkim418.464.234
Emlak Konut GMYO384.994.208
Doğan Holding330.580.605
Koç Holding303.608.366
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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