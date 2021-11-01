Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.713.326.014Türk Hava Yolları1.185.093.766Şişe Cam1.084.671.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.713.326.014
|Türk Hava Yolları
|1.185.093.766
|Şişe Cam
|1.084.671.204
|Bim Mağazalar
|867.468.712
|Gübre Fabrikaları
|754.504.194
|Akbank
|705.081.357
|Yapı ve Kredi Bankası
|699.228.793
|SASA Polyester
|685.335.159
|Kardemir (D)
|661.408.279
|Ford Otosan
|625.940.002
|Ereğli Demir Çelik
|614.483.696
|Tüpraş
|536.230.582
|Biotrend Çevre ve Enerji
|500.094.413
|İş Bankası (C)
|488.994.319
|Koza Altın
|464.491.265
|ASELSAN
|455.660.646
|Petkim
|418.464.234
|Emlak Konut GMYO
|384.994.208
|Doğan Holding
|330.580.605
|Koç Holding
|303.608.366
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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