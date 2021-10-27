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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.894.490.298Türk Hava Yolları1.483.517.831Ereğli Demir Çelik1.409.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.894.490.298
Türk Hava Yolları1.483.517.831
Ereğli Demir Çelik1.409.193.148
Akbank1.144.194.613
ASELSAN1.002.581.635
Bim Mağazalar948.596.354
Yapı ve Kredi Bankası933.621.338
SASA Polyester797.975.096
Tüpraş797.382.404
Gübre Fabrikaları773.215.534
Kardemir (D)765.388.592
Ford Otosan739.074.469
Şişe Cam644.325.657
İş Bankası (C)526.845.517
Biotrend Çevre ve Enerji421.965.216
Petkim398.053.553
Emlak Konut GMYO395.646.055
Koza Altın381.541.457
Doğan Holding361.838.944
Erbosan320.183.486
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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