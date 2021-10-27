Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.894.490.298Türk Hava Yolları1.483.517.831Ereğli Demir Çelik1.409.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.894.490.298
|Türk Hava Yolları
|1.483.517.831
|Ereğli Demir Çelik
|1.409.193.148
|Akbank
|1.144.194.613
|ASELSAN
|1.002.581.635
|Bim Mağazalar
|948.596.354
|Yapı ve Kredi Bankası
|933.621.338
|SASA Polyester
|797.975.096
|Tüpraş
|797.382.404
|Gübre Fabrikaları
|773.215.534
|Kardemir (D)
|765.388.592
|Ford Otosan
|739.074.469
|Şişe Cam
|644.325.657
|İş Bankası (C)
|526.845.517
|Biotrend Çevre ve Enerji
|421.965.216
|Petkim
|398.053.553
|Emlak Konut GMYO
|395.646.055
|Koza Altın
|381.541.457
|Doğan Holding
|361.838.944
|Erbosan
|320.183.486
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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