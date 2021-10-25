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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.857.000.301SASA Polyester1.121.775.227Yapı ve Kredi Bankası1.108.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.857.000.301
SASA Polyester1.121.775.227
Yapı ve Kredi Bankası1.108.256.071
Türk Hava Yolları1.064.841.017
Şişe Cam968.357.913
Kardemir (D)905.273.404
Akbank837.629.120
Tüpraş832.502.559
Ereğli Demir Çelik797.347.793
Koç Holding690.890.836
Ford Otosan686.863.610
ASELSAN661.933.606
Gübre Fabrikaları655.844.954
Koza Altın655.528.214
Bim Mağazalar555.264.098
Petkim549.415.938
Halk GMYO458.051.492
Emlak Konut GMYO440.425.902
İş Bankası (C)430.367.730
Tofaş Oto Fabrikası299.593.001
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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