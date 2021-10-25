Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.857.000.301SASA Polyester1.121.775.227Yapı ve Kredi Bankası1.108.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.857.000.301
|SASA Polyester
|1.121.775.227
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.108.256.071
|Türk Hava Yolları
|1.064.841.017
|Şişe Cam
|968.357.913
|Kardemir (D)
|905.273.404
|Akbank
|837.629.120
|Tüpraş
|832.502.559
|Ereğli Demir Çelik
|797.347.793
|Koç Holding
|690.890.836
|Ford Otosan
|686.863.610
|ASELSAN
|661.933.606
|Gübre Fabrikaları
|655.844.954
|Koza Altın
|655.528.214
|Bim Mağazalar
|555.264.098
|Petkim
|549.415.938
|Halk GMYO
|458.051.492
|Emlak Konut GMYO
|440.425.902
|İş Bankası (C)
|430.367.730
|Tofaş Oto Fabrikası
|299.593.001
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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