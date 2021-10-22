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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.331.556.700Türk Hava Yolları1.150.611.119Tüpraş1.125.055.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.331.556.700
Türk Hava Yolları1.150.611.119
Tüpraş1.125.055.340
Şişe Cam1.094.799.676
Yapı ve Kredi Bankası1.029.617.785
Ereğli Demir Çelik1.007.200.633
Kardemir (D)928.141.902
ASELSAN822.282.546
Ford Otosan756.584.649
Koç Holding743.942.570
Akbank687.574.127
SASA Polyester635.350.288
Petkim465.070.547
Koza Altın431.470.466
Emlak Konut GMYO369.932.850
Sabancı Holding330.545.979
Bim Mağazalar325.163.414
İş Bankası (C)324.320.815
TAV Havalimanları309.002.415
Doğan Holding300.836.448
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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