Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.331.556.700 Türk Hava Yolları 1.150.611.119 Tüpraş 1.125.055.340 Şişe Cam 1.094.799.676 Yapı ve Kredi Bankası 1.029.617.785 Ereğli Demir Çelik 1.007.200.633 Kardemir (D) 928.141.902 ASELSAN 822.282.546 Ford Otosan 756.584.649 Koç Holding 743.942.570 Akbank 687.574.127 SASA Polyester 635.350.288 Petkim 465.070.547 Koza Altın 431.470.466 Emlak Konut GMYO 369.932.850 Sabancı Holding 330.545.979 Bim Mağazalar 325.163.414 İş Bankası (C) 324.320.815 TAV Havalimanları 309.002.415 Doğan Holding 300.836.448 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler