Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.331.556.700Türk Hava Yolları1.150.611.119Tüpraş1.125.055.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.331.556.700
|Türk Hava Yolları
|1.150.611.119
|Tüpraş
|1.125.055.340
|Şişe Cam
|1.094.799.676
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.029.617.785
|Ereğli Demir Çelik
|1.007.200.633
|Kardemir (D)
|928.141.902
|ASELSAN
|822.282.546
|Ford Otosan
|756.584.649
|Koç Holding
|743.942.570
|Akbank
|687.574.127
|SASA Polyester
|635.350.288
|Petkim
|465.070.547
|Koza Altın
|431.470.466
|Emlak Konut GMYO
|369.932.850
|Sabancı Holding
|330.545.979
|Bim Mağazalar
|325.163.414
|İş Bankası (C)
|324.320.815
|TAV Havalimanları
|309.002.415
|Doğan Holding
|300.836.448
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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