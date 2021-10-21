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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası4.306.305.783Ford Otosan1.843.546.739Türk Hava Yolları1.456.738.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.306.305.783
Ford Otosan1.843.546.739
Türk Hava Yolları1.456.738.397
Yapı ve Kredi Bankası1.338.648.784
SASA Polyester1.169.628.564
Kardemir (D)1.156.516.066
Tüpraş1.125.089.110
Şişe Cam1.107.400.613
Ereğli Demir Çelik1.089.499.164
Petkim848.473.121
Akbank801.252.624
Emlak Konut GMYO762.996.227
Koç Holding762.815.958
ASELSAN717.448.214
Gübre Fabrikaları522.117.389
İş Bankası (C)427.540.695
Sabancı Holding388.749.750
Koza Altın386.569.936
Bim Mağazalar382.375.969
Arçelik362.349.444
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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