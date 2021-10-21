Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası4.306.305.783Ford Otosan1.843.546.739Türk Hava Yolları1.456.738.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.306.305.783
|Ford Otosan
|1.843.546.739
|Türk Hava Yolları
|1.456.738.397
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.338.648.784
|SASA Polyester
|1.169.628.564
|Kardemir (D)
|1.156.516.066
|Tüpraş
|1.125.089.110
|Şişe Cam
|1.107.400.613
|Ereğli Demir Çelik
|1.089.499.164
|Petkim
|848.473.121
|Akbank
|801.252.624
|Emlak Konut GMYO
|762.996.227
|Koç Holding
|762.815.958
|ASELSAN
|717.448.214
|Gübre Fabrikaları
|522.117.389
|İş Bankası (C)
|427.540.695
|Sabancı Holding
|388.749.750
|Koza Altın
|386.569.936
|Bim Mağazalar
|382.375.969
|Arçelik
|362.349.444
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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