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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.828.653.339Türk Hava Yolları1.151.450.047Ford Otosan884.913.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.828.653.339
Türk Hava Yolları1.151.450.047
Ford Otosan884.913.948
Kardemir (D)731.931.063
Emlak Konut GMYO599.107.629
Yapı ve Kredi Bankası550.289.881
Şişe Cam539.212.070
Tüpraş523.930.870
Akbank501.684.808
Gübre Fabrikaları501.684.793
ASELSAN484.197.758
Ereğli Demir Çelik472.347.275
Koza Altın332.811.688
Petkim330.513.990
Koç Holding307.457.633
Biotrend Çevre ve Enerji288.113.841
SASA Polyester266.329.497
Bim Mağazalar250.077.238
Pegasus245.332.973
İş Bankası (C)234.760.147
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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