Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.828.653.339Türk Hava Yolları1.151.450.047Ford Otosan884.913.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.828.653.339
|Türk Hava Yolları
|1.151.450.047
|Ford Otosan
|884.913.948
|Kardemir (D)
|731.931.063
|Emlak Konut GMYO
|599.107.629
|Yapı ve Kredi Bankası
|550.289.881
|Şişe Cam
|539.212.070
|Tüpraş
|523.930.870
|Akbank
|501.684.808
|Gübre Fabrikaları
|501.684.793
|ASELSAN
|484.197.758
|Ereğli Demir Çelik
|472.347.275
|Koza Altın
|332.811.688
|Petkim
|330.513.990
|Koç Holding
|307.457.633
|Biotrend Çevre ve Enerji
|288.113.841
|SASA Polyester
|266.329.497
|Bim Mağazalar
|250.077.238
|Pegasus
|245.332.973
|İş Bankası (C)
|234.760.147
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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