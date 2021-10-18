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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.118.903.505Türk Hava Yolları1.037.190.142Tüpraş1.014.633.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.118.903.505
Türk Hava Yolları1.037.190.142
Tüpraş1.014.633.668
Kardemir (D)999.198.853
Şişe Cam913.010.818
ASELSAN728.519.614
Gübre Fabrikaları690.991.887
Ereğli Demir Çelik645.440.967
Yapı ve Kredi Bankası508.628.892
Petkim458.375.399
Akbank453.653.327
Bim Mağazalar401.789.144
Ford Otosan379.486.779
Koza Altın354.043.528
Emlak Konut GMYO341.912.507
Koç Holding323.433.282
Koza Madencilik302.290.539
İş Bankası (C)247.831.310
Biotrend Çevre ve Enerji239.409.832
Odaş Elektrik205.809.487
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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