Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.118.903.505 Türk Hava Yolları 1.037.190.142 Tüpraş 1.014.633.668 Kardemir (D) 999.198.853 Şişe Cam 913.010.818 ASELSAN 728.519.614 Gübre Fabrikaları 690.991.887 Ereğli Demir Çelik 645.440.967 Yapı ve Kredi Bankası 508.628.892 Petkim 458.375.399 Akbank 453.653.327 Bim Mağazalar 401.789.144 Ford Otosan 379.486.779 Koza Altın 354.043.528 Emlak Konut GMYO 341.912.507 Koç Holding 323.433.282 Koza Madencilik 302.290.539 İş Bankası (C) 247.831.310 Biotrend Çevre ve Enerji 239.409.832 Odaş Elektrik 205.809.487 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler