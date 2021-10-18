Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.118.903.505Türk Hava Yolları1.037.190.142Tüpraş1.014.633.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.118.903.505
|Türk Hava Yolları
|1.037.190.142
|Tüpraş
|1.014.633.668
|Kardemir (D)
|999.198.853
|Şişe Cam
|913.010.818
|ASELSAN
|728.519.614
|Gübre Fabrikaları
|690.991.887
|Ereğli Demir Çelik
|645.440.967
|Yapı ve Kredi Bankası
|508.628.892
|Petkim
|458.375.399
|Akbank
|453.653.327
|Bim Mağazalar
|401.789.144
|Ford Otosan
|379.486.779
|Koza Altın
|354.043.528
|Emlak Konut GMYO
|341.912.507
|Koç Holding
|323.433.282
|Koza Madencilik
|302.290.539
|İş Bankası (C)
|247.831.310
|Biotrend Çevre ve Enerji
|239.409.832
|Odaş Elektrik
|205.809.487
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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