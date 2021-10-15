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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.980.522.133Türk Hava Yolları1.330.504.680Kardemir (D)995.306.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.980.522.133
Türk Hava Yolları1.330.504.680
Kardemir (D)995.306.413
Ereğli Demir Çelik879.618.108
Tüpraş864.150.346
Emlak Konut GMYO820.922.103
ASELSAN715.896.599
Şişe Cam603.648.080
Ford Otosan581.843.089
Yapı ve Kredi Bankası570.538.009
Akbank483.973.379
Koza Altın480.210.924
Petkim398.012.206
Bim Mağazalar374.289.270
İş Bankası (C)372.081.936
Odaş Elektrik277.684.933
Vakıflar Bankası258.392.973
Pegasus256.448.864
Koç Holding233.398.042
Sabancı Holding223.087.118
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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