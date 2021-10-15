Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.980.522.133 Türk Hava Yolları 1.330.504.680 Kardemir (D) 995.306.413 Ereğli Demir Çelik 879.618.108 Tüpraş 864.150.346 Emlak Konut GMYO 820.922.103 ASELSAN 715.896.599 Şişe Cam 603.648.080 Ford Otosan 581.843.089 Yapı ve Kredi Bankası 570.538.009 Akbank 483.973.379 Koza Altın 480.210.924 Petkim 398.012.206 Bim Mağazalar 374.289.270 İş Bankası (C) 372.081.936 Odaş Elektrik 277.684.933 Vakıflar Bankası 258.392.973 Pegasus 256.448.864 Koç Holding 233.398.042 Sabancı Holding 223.087.118 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler