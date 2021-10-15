Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.980.522.133Türk Hava Yolları1.330.504.680Kardemir (D)995.306.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.980.522.133
|Türk Hava Yolları
|1.330.504.680
|Kardemir (D)
|995.306.413
|Ereğli Demir Çelik
|879.618.108
|Tüpraş
|864.150.346
|Emlak Konut GMYO
|820.922.103
|ASELSAN
|715.896.599
|Şişe Cam
|603.648.080
|Ford Otosan
|581.843.089
|Yapı ve Kredi Bankası
|570.538.009
|Akbank
|483.973.379
|Koza Altın
|480.210.924
|Petkim
|398.012.206
|Bim Mağazalar
|374.289.270
|İş Bankası (C)
|372.081.936
|Odaş Elektrik
|277.684.933
|Vakıflar Bankası
|258.392.973
|Pegasus
|256.448.864
|Koç Holding
|233.398.042
|Sabancı Holding
|223.087.118
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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