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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiFord Otosan1.594.826.031Garanti Bankası1.523.270.280Türk Hava Yolları1.467.916.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Ford Otosan1.594.826.031
Garanti Bankası1.523.270.280
Türk Hava Yolları1.467.916.583
ASELSAN1.401.633.126
Tüpraş975.340.230
Kardemir (D)905.712.229
Petkim769.688.194
Emlak Konut GMYO671.226.885
Şişe Cam625.707.664
Ereğli Demir Çelik600.812.572
Yapı ve Kredi Bankası516.975.786
Koç Holding494.080.119
Akbank440.680.320
Koza Altın413.887.986
Otokar397.084.116
Arçelik381.009.177
SASA Polyester375.358.212
Tofaş Oto Fabrikası361.602.024
Karsan Otomotiv353.396.787
İş Bankası (C)284.247.674
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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