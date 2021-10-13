Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiFord Otosan1.594.826.031Garanti Bankası1.523.270.280Türk Hava Yolları1.467.916.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Ford Otosan
|1.594.826.031
|Garanti Bankası
|1.523.270.280
|Türk Hava Yolları
|1.467.916.583
|ASELSAN
|1.401.633.126
|Tüpraş
|975.340.230
|Kardemir (D)
|905.712.229
|Petkim
|769.688.194
|Emlak Konut GMYO
|671.226.885
|Şişe Cam
|625.707.664
|Ereğli Demir Çelik
|600.812.572
|Yapı ve Kredi Bankası
|516.975.786
|Koç Holding
|494.080.119
|Akbank
|440.680.320
|Koza Altın
|413.887.986
|Otokar
|397.084.116
|Arçelik
|381.009.177
|SASA Polyester
|375.358.212
|Tofaş Oto Fabrikası
|361.602.024
|Karsan Otomotiv
|353.396.787
|İş Bankası (C)
|284.247.674
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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