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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.517.302.276Aselsan1.121.651.270Sasa Polyester942.680.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.517.302.276
Aselsan1.121.651.270
Sasa Polyester942.680.072
Türk Hava Yolları922.184.227
Petkim866.409.213
Ereğli Demir Çelik789.480.050
Tüpraş572.871.238
Kardemir (D)497.007.214
Şişe Cam464.990.563
Yapı ve Kredi Bank.460.235.146
Emlak Konut GMYO448.711.572
Akbank433.879.176
Bim Mağazalar313.483.618
Doğan Holding302.158.880
Otokar230.012.121
Koza Altın223.344.720
Koza Madencilik200.468.854
Tofaş Oto. Fab.184.046.577
T. Halk Bankası169.317.800
İş Bankası (C)166.264.718
??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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