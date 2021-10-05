Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.506.487.557Tüpraş1.256.633.740Türk Hava Yolları1.179.952.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.506.487.557
|Tüpraş
|1.256.633.740
|Türk Hava Yolları
|1.179.952.292
|Şişe Cam
|559.165.846
|Ereğli Demir Çelik
|462.130.706
|Petkim
|436.962.718
|Kardemir (D)
|330.122.463
|Yapı ve Kredi Bankası
|318.314.237
|ASELSAN
|270.857.834
|Akbank
|202.630.884
|Şekerbank
|195.868.893
|Ford Otosan
|187.475.977
|Biotrend Çevre ve Enerji
|172.703.064
|Koza Altın
|169.964.686
|Arçelik
|168.774.679
|Türk Telekom
|165.671.011
|SASA Polyester
|163.202.180
|Koç Holding
|162.728.181
|TAV Havalimanları
|160.000.363
|Sabancı Holding
|157.015.154
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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