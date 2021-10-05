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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.506.487.557Tüpraş1.256.633.740Türk Hava Yolları1.179.952.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.506.487.557
Tüpraş1.256.633.740
Türk Hava Yolları1.179.952.292
Şişe Cam559.165.846
Ereğli Demir Çelik462.130.706
Petkim436.962.718
Kardemir (D)330.122.463
Yapı ve Kredi Bankası318.314.237
ASELSAN270.857.834
Akbank202.630.884
Şekerbank195.868.893
Ford Otosan187.475.977
Biotrend Çevre ve Enerji172.703.064
Koza Altın169.964.686
Arçelik168.774.679
Türk Telekom165.671.011
SASA Polyester163.202.180
Koç Holding162.728.181
TAV Havalimanları160.000.363
Sabancı Holding157.015.154
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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