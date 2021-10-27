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Borsada günün ilk yarısı (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.850,100,06-28,76
İş Bankası (C)5,551,46-18,29
İş Bankası (Kur.)369.999,006,25-2,63
İş Fin.Kir.3,050,33-20,98
İş Girişim8,66-0,46-54,30
İş GMYO1,931,05-24,02
İş Y. Men. Değ.15,491,91-6,67
İş Yat. Ort.2,740,74-18,53
İşbir Holding56,25-0,624,79
Işık Plastik6,18-0,32

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,941,08-17,54
İttifak Holding1,260,00-43,50
İz Hayvancılık Tarım23,70-3,1931,67
İzmir Demir Çelik2,361,29-28,69
İzmir Fırça6,020,008,27
Jantsa Jant Sanayi64,409,8055,38
Kafein Yazılım20,18-0,69-5,43
Kalekim Kimyevi Maddeler14,320,92

Kaplamin24,62-0,65-27,16
Kardemir (A)6,43-0,318,07
Kardemir (B)6,40-0,7821,44
Kardemir (D)7,47-1,1929,24
Karel Elektronik8,580,3527,60
Karsan Otomotiv3,66-1,6112,62
Karsu Tekstil8,39-0,12-1,87
Kartal Yenilenebilir Enerji18,812,84

Kartonsan52,05-0,67-45,02
Katmerciler Ekipman1,371,48-20,91
Kent Gıda179,70-0,22-49,47
Kerevitaş Gıda4,210,00-36,02
Kervan Gıda11,640,0913,72
Kervansaray Yat. Holding0,802,56-36,51
Kiler GMYO1,991,53-20,72
Kızılbük GYO28,020,07

Klimasan Klima10,250,2021,48
Koç Holding23,30-0,1713,92
Konfrut Gıda4,15-0,24-1,78
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,600,81216,10
Konya Çimento835,00-0,50-26,11
Koray GMYO7,30-0,9564,04
Kordsa Teknik Tekstil26,940,0773,25
Koza Altın104,20-0,677,76
Koza Madencilik16,47-1,266,33
Körfez GMYO6,195,636,72
Kristal Kola1,31-0,76-57,12
Kron Telekomünikasyon32,640,00-11,40
Kuştur Kuşadası Turizm249,20-6,2558,42
Kuyas Yatırım2,550,0010,87
Kütahya Porselen69,201,0237,17
Kütahya Şeker Fabrikası31,18-2,56

Lider Faktoring3,120,65-8,50
Link Bilgisayar28,140,29-10,94
Logo Yazılım43,421,4039,43
Lokman Hekim Sağlık10,411,9646,67
Lüks Kadife46,48-0,9861,87
Makina Takım3,576,894,69
Manas Enerji Yönetimi15,52-0,32

Margün Enerji8,35-0,24

Marka Yatırım Holding4,23-0,70-34,21
Marmaris Altınyunus173,90-0,4056,53
Marshall247,30-1,40-19,37
Martı GMYO0,910,00-64,36
Martı Otel1,67-0,60-21,60
Matriks Bilgi Dağıtım22,60-1,22

Mavi Giyim71,802,2139,12
Mazhar Zorlu Holding31,86-0,501,21
Meditera Tıbbi Malzeme34,340,23

Mega Polietilen5,03-0,20-34,33
Menderes Tekstil2,060,98-33,33
Mercan Kimya10,292,18

Merit Turizm29,622,92185,92
Merko Gıda4,50-1,32-47,92
Metemtur Yatırım3,11-0,64-61,54
Metro Holding1,29-0,77-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,770,00-4,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,73-0,57-25,75
Migros Ticaret34,70-1,59-18,93
Milpa3,961,54-13,91
Mistral GMYO4,42-0,23-6,16
MLP Sağlık26,921,4335,48
MMC San. ve Tic. Yat.5,500,0019,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,93-1,84-41,52
Mondi Tire Kutsan9,00-0,1118,42
Nasmed Egepol5,17-0,39

Naturel Enerji33,42-0,06-5,88
Naturelgaz7,25-0,55

Net Holding4,250,4723,91
Netaş Telekom.17,31-0,46-38,35
Niğbaş Niğde Beton7,77-0,77-85,06
Nuh Çimento43,80-0,54-8,80
Nurol GMYO15,331,93110,29
Odaş Elektrik1,40-0,71-52,11
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,800,44

Orge Enerji Elektrik5,870,1727,26
Orma Orman Mahsulleri28,004,8790,22
Osmanlı Menkul24,36-0,16-20,77
Ostim Endüstriyel Yat1,760,00-24,58
Otokar341,40-3,1512,20
Oyak Çimento6,922,22-21,18
Oyak Yat. Ort.7,063,372,29
Oyak Yatırım Menkul28,802,13

Oylum Sınai Yatırımlar8,173,5573,46
Özak GMYO5,070,00-0,59
Özbal Çelik Boru16,641,71154,05
Özderici GMYO1,600,63-27,93
Özerden Plastik7,350,27-18,33
Pamel Elektrik64,200,16201,13
Panora GMYO6,170,005,10
Papilon Savunma12,960,62-43,00
Park Elek.Madencilik4,860,00-9,50
Parsan31,10-1,5227,98
Pegasus79,00-0,255,90
Peker GMYO0,970,00-58,53
Penguen Gıda3,864,61-23,56
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım199,602,36

Pera GMYO1,45-0,68-17,22
Pergamon Dış Ticaret23,741,5429,52
Petkim6,49-0,1530,32
Petrokent Turizm3.526,00-0,16289,01
Pınar Et ve Un16,550,24-24,37
Pınar Su3,89-0,26-4,29
Pınar Süt16,560,12-26,56
Plastikkart18,45-1,4929,53
Polisan Holding2,770,73-27,95
Politeknik Metal332,203,65-18,12
Prizma Press Matbaacılık3,84-0,52-29,93
QNB Finans Fin. Kir.64,000,16-48,92
QNB Finansbank34,762,24-50,59
QUA Granite Hayal Yapı11,081,28

Ral Yatırım Holding6,213,5039,86
Ray Sigorta9,47-2,07-38,71
Reysaş GMYO2,861,42-11,78
Reysaş Lojistik5,220,970,89
Rhea Girişim2,040,99-45,16
Rodrigo Tekstil13,72-2,760,07
Royal Halı2,99-0,33-13,08
RTA Laboratuvarları21,180,09-30,05
Sabancı Holding10,980,18-0,42
Safkar Ege Soğutmacılık7,26-0,27-33,27
Sanel Mühendislik4,91-0,4143,57
Sanifoam Sünger27,28-2,29100,59
Sanko Pazarlama10,00-0,407,90
Saray Matbaacılık3,82-1,80-56,44
Sarkuysan16,222,1486,49
Sasa Polyester30,60-0,07104,21
Say Yenilenebilir Enerji21,28-2,56150,06
Sekuro Plastik20,748,2548,57
Selçuk Ecza Deposu9,043,20-32,70
Selçuk Gıda4,250,00-14,66
Selva Gıda Sanayi8,87-1,66

Senkron Güvenlik28,00-1,626,63
Serve Film Prodüksiyon14,700,00-8,13
Servet GMYO66,85-0,22-14,73
Seyitler Kimya16,575,2723,07
Silverline Endüstri5,160,19-40,00
Sinpaş GMYO4,000,50-4,31
Smartiks Yazılım5,260,19-40,63
Sodaş Sodyum Sanayii24,203,60-8,11
Söktaş2,98-1,32-8,33
Sönmez Filament26,400,30-50,36
Sönmez Pamuklu13,650,74-43,13
Sumaş Suni Tahta86,051,7168,69
Şeker Fin. Kir.4,89-1,81-23,59
Şekerbank1,000,00-33,77
Şişe Cam8,70-0,5721,52
Şok Marketler Ticaret11,090,00-11,14
T. Halk Bankası4,410,46-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,500,47-30,78
T.S.K.B.1,290,78-26,14
T.Tuborg15,930,44-10,16
Taç Tarım Ürünleri23,800,00126,02
Tat Gıda9,87-1,20-14,63
TAV Havalimanları26,22-0,2323,10
Tek-Art Turizm1,240,81-38,61
Tekfen Holding15,452,39-5,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,281,62-27,48
Temapol Polimer Plastik14,14-0,4222,96
Tetamat Gıda Yatırımları189,800,85-12,25
TGS Dış Ticaret16,405,4729,03
Tofaş Oto. Fab.57,15-2,1484,88
Torunlar GMYO3,872,93-0,77
Trabzon Liman30,04-2,15-6,48
Trabzonspor Sportif5,055,87106,97
Trend GMYO6,461,73-48,61
TSKB GMYO2,91-0,68-39,71
Tuğçelik13,593,7468,19
Tukaş6,750,15-30,34
Turcas Petrol3,610,56-25,57
Tureks Turizm Taşımacılık11,99-0,50

Turkcell15,380,273,11
Tümosan Motor ve Traktör15,86-0,5612,72
Tüpraş140,300,3629,91
Türk Hava Yolları14,66-0,2713,56
Türk İlaç Serum10,15-0,59

Türk Prysmian Kablo22,920,4490,01
Türk Telekom7,510,40-4,93
Türk Traktör168,70-2,88-0,98
Türker Proje Gayrimenkul140,101,1624,09
Türkiye Sigorta5,120,00-17,13
Ufuk Yatırım21,500,0060,45
Ulaşlar Turizm Yat.3,920,26-7,55
Ulusoy Elektrik51,00-0,29-0,68
Ulusoy Un Sanayi5,240,192,98
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,640,00-29,91
Utopya Turizm19,02-0,94-50,98
Uzertaş Boya29,621,09-47,67
Ülker Bisküvi20,041,67-10,21
Ünlü Yatırım Holding5,72-0,35

Vakıf Fin. Kir.6,50-0,3190,73
Vakıf GMYO1,561,30-34,97
Vakıf Yat. Ort.6,080,16-17,39
Vakıflar Bankası3,400,59-27,81
Vakko Tekstil9,320,0048,73
Vanet Gıda5,81-0,68-24,84
VBT Yazılım20,58-0,10

Verusa Holding45,68-0,911,33
Verusaturk Girisim20,00-0,2053,28
Vestel25,521,3542,23
Vestel Beyaz Eşya6,130,3338,11
Viking Kağıt6,380,16-29,11
Yapı ve Kredi Bank.2,631,15-12,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,58-0,46-15,50
Yataş13,360,68-5,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,240,93-26,36
Yeni Gimat GMYO14,99-0,2729,31
Yeo Teknoloji66,601,29

Yeşil GMYO0,890,00-35,51
Yeşil Yapı1,080,00-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,06-0,48-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme9.823,500,00-37,03
Yonga Mobilya19,191,53-35,58
Yükselen Çelik5,200,000,09
Yünsa11,69-3,07-15,85
Ziraat GMYO1,829,64

Zorlu Enerji1,640,61-35,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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