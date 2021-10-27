Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.850,10
|0,06
|-28,76
|İş Bankası (C)
|5,55
|1,46
|-18,29
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,00
|6,25
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,05
|0,33
|-20,98
|İş Girişim
|8,66
|-0,46
|-54,30
|İş GMYO
|1,93
|1,05
|-24,02
|İş Y. Men. Değ.
|15,49
|1,91
|-6,67
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,74
|-18,53
|İşbir Holding
|56,25
|-0,62
|4,79
|Işık Plastik
|6,18
|-0,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|1,08
|-17,54
|İttifak Holding
|1,26
|0,00
|-43,50
|İz Hayvancılık Tarım
|23,70
|-3,19
|31,67
|İzmir Demir Çelik
|2,36
|1,29
|-28,69
|İzmir Fırça
|6,02
|0,00
|8,27
|Jantsa Jant Sanayi
|64,40
|9,80
|55,38
|Kafein Yazılım
|20,18
|-0,69
|-5,43
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,32
|0,92
|Kaplamin
|24,62
|-0,65
|-27,16
|Kardemir (A)
|6,43
|-0,31
|8,07
|Kardemir (B)
|6,40
|-0,78
|21,44
|Kardemir (D)
|7,47
|-1,19
|29,24
|Karel Elektronik
|8,58
|0,35
|27,60
|Karsan Otomotiv
|3,66
|-1,61
|12,62
|Karsu Tekstil
|8,39
|-0,12
|-1,87
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|18,81
|2,84
|Kartonsan
|52,05
|-0,67
|-45,02
|Katmerciler Ekipman
|1,37
|1,48
|-20,91
|Kent Gıda
|179,70
|-0,22
|-49,47
|Kerevitaş Gıda
|4,21
|0,00
|-36,02
|Kervan Gıda
|11,64
|0,09
|13,72
|Kervansaray Yat. Holding
|0,80
|2,56
|-36,51
|Kiler GMYO
|1,99
|1,53
|-20,72
|Kızılbük GYO
|28,02
|0,07
|Klimasan Klima
|10,25
|0,20
|21,48
|Koç Holding
|23,30
|-0,17
|13,92
|Konfrut Gıda
|4,15
|-0,24
|-1,78
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,60
|0,81
|216,10
|Konya Çimento
|835,00
|-0,50
|-26,11
|Koray GMYO
|7,30
|-0,95
|64,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,94
|0,07
|73,25
|Koza Altın
|104,20
|-0,67
|7,76
|Koza Madencilik
|16,47
|-1,26
|6,33
|Körfez GMYO
|6,19
|5,63
|6,72
|Kristal Kola
|1,31
|-0,76
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|32,64
|0,00
|-11,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|249,20
|-6,25
|58,42
|Kuyas Yatırım
|2,55
|0,00
|10,87
|Kütahya Porselen
|69,20
|1,02
|37,17
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,18
|-2,56
|Lider Faktoring
|3,12
|0,65
|-8,50
|Link Bilgisayar
|28,14
|0,29
|-10,94
|Logo Yazılım
|43,42
|1,40
|39,43
|Lokman Hekim Sağlık
|10,41
|1,96
|46,67
|Lüks Kadife
|46,48
|-0,98
|61,87
|Makina Takım
|3,57
|6,89
|4,69
|Manas Enerji Yönetimi
|15,52
|-0,32
|Margün Enerji
|8,35
|-0,24
|Marka Yatırım Holding
|4,23
|-0,70
|-34,21
|Marmaris Altınyunus
|173,90
|-0,40
|56,53
|Marshall
|247,30
|-1,40
|-19,37
|Martı GMYO
|0,91
|0,00
|-64,36
|Martı Otel
|1,67
|-0,60
|-21,60
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,60
|-1,22
|Mavi Giyim
|71,80
|2,21
|39,12
|Mazhar Zorlu Holding
|31,86
|-0,50
|1,21
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,34
|0,23
|Mega Polietilen
|5,03
|-0,20
|-34,33
|Menderes Tekstil
|2,06
|0,98
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,29
|2,18
|Merit Turizm
|29,62
|2,92
|185,92
|Merko Gıda
|4,50
|-1,32
|-47,92
|Metemtur Yatırım
|3,11
|-0,64
|-61,54
|Metro Holding
|1,29
|-0,77
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,77
|0,00
|-4,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|-0,57
|-25,75
|Migros Ticaret
|34,70
|-1,59
|-18,93
|Milpa
|3,96
|1,54
|-13,91
|Mistral GMYO
|4,42
|-0,23
|-6,16
|MLP Sağlık
|26,92
|1,43
|35,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,50
|0,00
|19,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,93
|-1,84
|-41,52
|Mondi Tire Kutsan
|9,00
|-0,11
|18,42
|Nasmed Egepol
|5,17
|-0,39
|Naturel Enerji
|33,42
|-0,06
|-5,88
|Naturelgaz
|7,25
|-0,55
|Net Holding
|4,25
|0,47
|23,91
|Netaş Telekom.
|17,31
|-0,46
|-38,35
|Niğbaş Niğde Beton
|7,77
|-0,77
|-85,06
|Nuh Çimento
|43,80
|-0,54
|-8,80
|Nurol GMYO
|15,33
|1,93
|110,29
|Odaş Elektrik
|1,40
|-0,71
|-52,11
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,80
|0,44
|Orge Enerji Elektrik
|5,87
|0,17
|27,26
|Orma Orman Mahsulleri
|28,00
|4,87
|90,22
|Osmanlı Menkul
|24,36
|-0,16
|-20,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|0,00
|-24,58
|Otokar
|341,40
|-3,15
|12,20
|Oyak Çimento
|6,92
|2,22
|-21,18
|Oyak Yat. Ort.
|7,06
|3,37
|2,29
|Oyak Yatırım Menkul
|28,80
|2,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,17
|3,55
|73,46
|Özak GMYO
|5,07
|0,00
|-0,59
|Özbal Çelik Boru
|16,64
|1,71
|154,05
|Özderici GMYO
|1,60
|0,63
|-27,93
|Özerden Plastik
|7,35
|0,27
|-18,33
|Pamel Elektrik
|64,20
|0,16
|201,13
|Panora GMYO
|6,17
|0,00
|5,10
|Papilon Savunma
|12,96
|0,62
|-43,00
|Park Elek.Madencilik
|4,86
|0,00
|-9,50
|Parsan
|31,10
|-1,52
|27,98
|Pegasus
|79,00
|-0,25
|5,90
|Peker GMYO
|0,97
|0,00
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,86
|4,61
|-23,56
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|199,60
|2,36
|Pera GMYO
|1,45
|-0,68
|-17,22
|Pergamon Dış Ticaret
|23,74
|1,54
|29,52
|Petkim
|6,49
|-0,15
|30,32
|Petrokent Turizm
|3.526,00
|-0,16
|289,01
|Pınar Et ve Un
|16,55
|0,24
|-24,37
|Pınar Su
|3,89
|-0,26
|-4,29
|Pınar Süt
|16,56
|0,12
|-26,56
|Plastikkart
|18,45
|-1,49
|29,53
|Polisan Holding
|2,77
|0,73
|-27,95
|Politeknik Metal
|332,20
|3,65
|-18,12
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|-0,52
|-29,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,00
|0,16
|-48,92
|QNB Finansbank
|34,76
|2,24
|-50,59
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,08
|1,28
|Ral Yatırım Holding
|6,21
|3,50
|39,86
|Ray Sigorta
|9,47
|-2,07
|-38,71
|Reysaş GMYO
|2,86
|1,42
|-11,78
|Reysaş Lojistik
|5,22
|0,97
|0,89
|Rhea Girişim
|2,04
|0,99
|-45,16
|Rodrigo Tekstil
|13,72
|-2,76
|0,07
|Royal Halı
|2,99
|-0,33
|-13,08
|RTA Laboratuvarları
|21,18
|0,09
|-30,05
|Sabancı Holding
|10,98
|0,18
|-0,42
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,26
|-0,27
|-33,27
|Sanel Mühendislik
|4,91
|-0,41
|43,57
|Sanifoam Sünger
|27,28
|-2,29
|100,59
|Sanko Pazarlama
|10,00
|-0,40
|7,90
|Saray Matbaacılık
|3,82
|-1,80
|-56,44
|Sarkuysan
|16,22
|2,14
|86,49
|Sasa Polyester
|30,60
|-0,07
|104,21
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,28
|-2,56
|150,06
|Sekuro Plastik
|20,74
|8,25
|48,57
|Selçuk Ecza Deposu
|9,04
|3,20
|-32,70
|Selçuk Gıda
|4,25
|0,00
|-14,66
|Selva Gıda Sanayi
|8,87
|-1,66
|Senkron Güvenlik
|28,00
|-1,62
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|14,70
|0,00
|-8,13
|Servet GMYO
|66,85
|-0,22
|-14,73
|Seyitler Kimya
|16,57
|5,27
|23,07
|Silverline Endüstri
|5,16
|0,19
|-40,00
|Sinpaş GMYO
|4,00
|0,50
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|5,26
|0,19
|-40,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,20
|3,60
|-8,11
|Söktaş
|2,98
|-1,32
|-8,33
|Sönmez Filament
|26,40
|0,30
|-50,36
|Sönmez Pamuklu
|13,65
|0,74
|-43,13
|Sumaş Suni Tahta
|86,05
|1,71
|68,69
|Şeker Fin. Kir.
|4,89
|-1,81
|-23,59
|Şekerbank
|1,00
|0,00
|-33,77
|Şişe Cam
|8,70
|-0,57
|21,52
|Şok Marketler Ticaret
|11,09
|0,00
|-11,14
|T. Halk Bankası
|4,41
|0,46
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,50
|0,47
|-30,78
|T.S.K.B.
|1,29
|0,78
|-26,14
|T.Tuborg
|15,93
|0,44
|-10,16
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|0,00
|126,02
|Tat Gıda
|9,87
|-1,20
|-14,63
|TAV Havalimanları
|26,22
|-0,23
|23,10
|Tek-Art Turizm
|1,24
|0,81
|-38,61
|Tekfen Holding
|15,45
|2,39
|-5,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,28
|1,62
|-27,48
|Temapol Polimer Plastik
|14,14
|-0,42
|22,96
|Tetamat Gıda Yatırımları
|189,80
|0,85
|-12,25
|TGS Dış Ticaret
|16,40
|5,47
|29,03
|Tofaş Oto. Fab.
|57,15
|-2,14
|84,88
|Torunlar GMYO
|3,87
|2,93
|-0,77
|Trabzon Liman
|30,04
|-2,15
|-6,48
|Trabzonspor Sportif
|5,05
|5,87
|106,97
|Trend GMYO
|6,46
|1,73
|-48,61
|TSKB GMYO
|2,91
|-0,68
|-39,71
|Tuğçelik
|13,59
|3,74
|68,19
|Tukaş
|6,75
|0,15
|-30,34
|Turcas Petrol
|3,61
|0,56
|-25,57
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,99
|-0,50
|Turkcell
|15,38
|0,27
|3,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,86
|-0,56
|12,72
|Tüpraş
|140,30
|0,36
|29,91
|Türk Hava Yolları
|14,66
|-0,27
|13,56
|Türk İlaç Serum
|10,15
|-0,59
|Türk Prysmian Kablo
|22,92
|0,44
|90,01
|Türk Telekom
|7,51
|0,40
|-4,93
|Türk Traktör
|168,70
|-2,88
|-0,98
|Türker Proje Gayrimenkul
|140,10
|1,16
|24,09
|Türkiye Sigorta
|5,12
|0,00
|-17,13
|Ufuk Yatırım
|21,50
|0,00
|60,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,92
|0,26
|-7,55
|Ulusoy Elektrik
|51,00
|-0,29
|-0,68
|Ulusoy Un Sanayi
|5,24
|0,19
|2,98
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,64
|0,00
|-29,91
|Utopya Turizm
|19,02
|-0,94
|-50,98
|Uzertaş Boya
|29,62
|1,09
|-47,67
|Ülker Bisküvi
|20,04
|1,67
|-10,21
|Ünlü Yatırım Holding
|5,72
|-0,35
|Vakıf Fin. Kir.
|6,50
|-0,31
|90,73
|Vakıf GMYO
|1,56
|1,30
|-34,97
|Vakıf Yat. Ort.
|6,08
|0,16
|-17,39
|Vakıflar Bankası
|3,40
|0,59
|-27,81
|Vakko Tekstil
|9,32
|0,00
|48,73
|Vanet Gıda
|5,81
|-0,68
|-24,84
|VBT Yazılım
|20,58
|-0,10
|Verusa Holding
|45,68
|-0,91
|1,33
|Verusaturk Girisim
|20,00
|-0,20
|53,28
|Vestel
|25,52
|1,35
|42,23
|Vestel Beyaz Eşya
|6,13
|0,33
|38,11
|Viking Kağıt
|6,38
|0,16
|-29,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,63
|1,15
|-12,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,58
|-0,46
|-15,50
|Yataş
|13,36
|0,68
|-5,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,24
|0,93
|-26,36
|Yeni Gimat GMYO
|14,99
|-0,27
|29,31
|Yeo Teknoloji
|66,60
|1,29
|Yeşil GMYO
|0,89
|0,00
|-35,51
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,00
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|-0,48
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.823,50
|0,00
|-37,03
|Yonga Mobilya
|19,19
|1,53
|-35,58
|Yükselen Çelik
|5,20
|0,00
|0,09
|Yünsa
|11,69
|-3,07
|-15,85
|Ziraat GMYO
|1,82
|9,64
|Zorlu Enerji
|1,64
|0,61
|-35,15
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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